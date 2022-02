Cuestionan utilidad de las comisiones especiales

A nueve meses de trabajo de las comisiones especiales creadas a propuesta de los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa, estas empiezan a ser cuestionadas. A criterio de legisladores de oposición y de un analista político, los objetivos que dieron vida a estas comisiones no se están cumpliendo. Esto hace, según ellos, que pierdan sentido y se conviertan en un "espectáculo" o en "persecución política".

La comisión especial que investiga los fondos entregados a oenegés fue creada el 18 de mayo, cuando apenas iniciaba la nueva legislatura. Dos meses más tarde, en junio, crearon la comisión especial que investiga los sobresueldos entregados a funcionarios de gobiernos anteriores.

La propuesta inicial de los diputados oficialistas era que estas comisiones investigarían y crearían instrumentos legales para evitar que ocurra ese tipo de corrupción. Hasta el momento, sin embargo, no hay pistas de algún informe ni de reformas o propuestas de ley.

"Ya tienen que ir elaborando sus informes estas comisiones y, sobre todo, ¿cuál es la regulación que se va a hacer para que no se vuelva a repetir esto? Este tipo de figuras se está volviendo a repetir. Yo voté a favor de que se crearan estas comisiones pero no se han desarrollado según lo que se estableció al inicio", cuestionó la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS.

Según la legisladora, ambas comisiones podrían haber generado ya aportes que eran necesarios si había intención de combatir la corrupción.

"Por un lado, debería haber una diferenciación de los diversos de pagos (sobresueldos). Hay algunos que pueden ser catalogados como sobornos, que se les entregaba a presidentes de otros órganos de Estado o mecanismos de control; otros que eran sobresueldos a gente que funcionaba dentro del mismo Ejecutivo. Y otros que tienen diferentes características. Por lo tanto, cada uno debería estar regulado de una manera específica", explica la diputada Ortiz.

Según ella, serían útiles reformas a la Ley del Sistema de la Administración Financiera del Estado. En el caso de la comisión de los fondos entregados a oenegés, dice Ortiz, deberían crear un reglamento para la asignación de recursos.

Además, cuestionó que en el mismo presupuesto 2022 le asignaran recursos a una organización vinculada a un diputado.

"En la investigación de fondos entregados a ONG, ha sido tan inefectiva que incluso en el presupuesto 2022 se aprobaron desembolsos, fondos para instituciones no gubernamentales que tenían vínculos con diputados actualmente como es el diputado del PDC (Reynaldo Carballo), que ya una investigación periodística que sacó a la luz", dijo Ortiz.

Por su parte, la diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aseguró las comisiones no han cumplido su función.

"No han llevado una dinámica de reunión permanente sino que cuando se ven afectados sobre otros temas que son realmente los problemas que la población quiere ver atendidos, que se les resuelva, ellos salen con este tipo de convocatorias", cuestionó.

Asimismo, enfatizó en que podría tratarse de una forma de persecución política. "Se trata de un mecanismo de persecución política que se suma a otros que de manera permanente realiza el gobierno Bukele contra aquellas voces que son incómodas", manifestó.

El jueves, en la comisión de antejuicio, en medio del interrogatorio, Chicas mencionó lo mismo a los diputados. "El pueblo salvadoreño sabe que esta es una persecución política".

Sin rumbo

La comisión que investiga los sobresueldos ha recibido a 20 exfuncionarios. El primero fue el expresidente Alfredo Cristiani y el más reciente, el exsecretario de comunicaciones, Eugenio Chicas. De estos, solo hubo un aviso ante la Fiscalía General de la República por el caso de Cristiani. La comisión que investiga los fondos entregados a las oenegés, aunque inició antes, ha recibido a 16 personas.

El analista político Dagoberto Gutiérrez sostuvo que, a estas alturas, los miembros de la comisión deberían reflexionar hacia dónde se conducen y si deberían continuar con esta actividad.

"Yo se que el Gobierno y los diputados le están poniendo mucha atención. El asunto es ¿y para donde va eso?, ¿en qué va a concluir?, ¿cuál es el desenlace judicial de eso o no va a haber un desenlace judicial?", cuestionó, en la entrevista Frente a Frente, ayer. Además, mencionó que las interpelaciones se están volviendo cada vez más complejas para los diputados y que no es conveniente para la bancada.

"Pienso que continuar así como va no conviene a los diputados. Cada vez el tema del sentido de eso, sufre. Entonces se convierte cada día en un espectáculo. En la medida que eso deje de ser una actividad política importante y tienda a convertirse en espectáculo, eso sufre", manifestó.

Gutiérrez ha sido uno de los analistas que ha avalado tanto las medidas del gobierno Bukele como los de la bancada oficiaista. Aún así, considera desafortunada su actuación en esas comisiones.

Las comisiones han tenido diversos cuestionamientos además de la falta de compromiso con su objetivo inicial. El manejo de la comisión, el trato a los citados y los mecanismos de los legisladores para esquivar información que podría incriminar a miembros de su partido o de partidos afines.

Se les ha cuestionado también el no respeto a la presunción de inocencia y al uso de una autoridad que no corresponde a la Asamblea al culpabilizar a los citados en medio de los interrogatorios.

"Esa es una etapa política, los diputados no son jueces, en cierto modo no son ni investigadores y los que llegan ahí no llegan en calidad de indiciados", especificó Gutiérrez, en ese punto.