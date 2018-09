Culpan a Asamblea Legislativa por daño de imagen de El Salvador en el extranjero

Que los diputados de la Asamblea Legislativa son responsables del daño en la imagen de El Salvador a nivel internacional por la falta de justicia constitucional en el país, fue uno de los señalamientos que más de 30 organizaciones de la sociedad civil hicieron.

Hoy se cumplen 58 días de retraso en el proceso de elección de magistrados de Sala de lo Civil y de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); la decisión sigue entrampada en la Asamblea.

Los diputados tuvieron que elegir antes de la segunda quincena de julio a cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes. De los cinco, cuatro irán para la Sala de lo Constitucional y uno para la de lo Civil. Aún no se han logrado acuerdos.

"Todo esto (retraso en la elección) lo que hace es que nos pone a los ojos del mundo como violadores de nuestro sistema constitucional, que son los que rigen los países democráticos en todo el mundo. Hablamos de una acefalía de más de 50 días, no hay garantías para los ciudadanos que no pueden plantear un recurso porque no hay quien se los resuelva", declaró René Hernández Valiente, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) Capítulo El Salvador.

De acuerdo con registros de las organizaciones que se pronunciaron, más de 115 demandas ante la Sala de lo Constitucional permanecen sin ser resueltas por la falta de quórum.

La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) envió una carta al presidente de la Asamblea, Norman Quijano, en la que le hizo ver que lamentaba el retraso.

El diputado presidente contestó a la preocupación de la ONU que "tienen los votos para elegir a cualquiera, pero no para elegir a los mejores".

Las organizaciones que ayer se pronunciaron advirtieron a los diputados que si hacen una mala elección de personas, les "pasarán factura" en las elecciones próximas y también en las legislativas de 2021.

La organización CEMUJER también se pronunció en rechazo por el retraso y su representante, Ima Guirola, manifestó que la decisión no se tenía que situar en el campo de las ideologías. "Estamos hablando de institucionalidad del Estado, de la separación e independencia de poderes", aseguró Guirola.