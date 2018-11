Culpan a GANA y FMLN del atraso en la elección de CSJ

Representantes de la organización DECIDE y dirigentes de ARENA culparon a los diputados de GANA y FMLN de retrasar la elección de cuatro magistrados a la Sala de lo Constitucional y otro a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que en la sesión plenaria del miércoles no se logró elegir a estos funcionarios porque no dieron sus votos para alcanzar los 56 necesarios.

La Asamblea Legislativa sometió a votación nominal y pública la elección de Aldo Cáder como magistrado de la Sala de lo Constitucional, pero pese a ser propuesta de todas las fracciones solo obtuvo 51 votos a favor de ARENA, PCN, PDC; Francisco Zablah, de GANA; y el diputado no partidario Leonardo Bonilla.

"Obviamente esta es una responsabilidad compartida tanto del FMLN como de GANA, de sus diputados en particular, que no han elegido sala. Ya son más de 100 días y le corresponde a los diputados cumplir con lo que la Constitución les indica", señaló Luis Membreño, de DECIDE, quien agregó que han iniciado una campaña señalando a estos partidos.

La abogada Sulen Ayala consideró que están prevaleciendo intereses para controlar la Sala de lo Constitucional y Corte Plena. "No es posible que el candidato (Cáder) mejor evaluado por todas las organizaciones de abogados, por los baremos, no le hayan dado sus votos. Es absurdo, porque entonces no están buscando capacidad sino intereses", dijo.

El presidente de ARENA, Mauricio Interiano, reveló que en las reuniones privadas el FMLN había aceptado a los candidatos que se pusieron en el dictamen, pero negaron sus votos por proteger la alianza que tienen con GANA.

Interiano dijo que GANA quiere quitar a Marina Marenco y poner a Sonia de Madriz, quien dice "no cumple los requisitos y las credenciales". Además, dijo que hay intenciones de unir la elección de magistrados con la de fiscal general de la República.

El candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, también llamó a GANA a no seguir entrampando la elección y les pidió ponerse de acuerdo. En tanto, el candidato de GANA, Nayib Bukele, alegó que la coalición de derecha sometió a votación el nombre de Cáder para sacarlo. Según él, al no lograr los 56 votos pasa al archivo y no se discute en seis meses.

Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos, explica que el archivo se aplica únicamente a proyectos de ley.