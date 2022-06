Cumplir 18 años en una celda de detención

Un joven, del que su hermana prefiere guardar su nombre, cumplió 18 años mientras esperaba su audiencia inicial en el Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona. Él fue capturado el 12 de abril durante el régimen de excepción, cuando iba saliendo de su casa al trabajo para cobrar su quincena. Los policías lo capturaron en Jayaque, La Libertad.

Luego de pasar 45 días en Mariona fue trasladado alCentro para Reinserción Social de Tonacatepeque. Su hermana llegó a presentar los documentos que le pidieron mientras transcurren los 90 días que le decretaron de detención provisional en la audiencia realizada el 26 de mayo. Fue hasta ese día que su hermana supo del paradero del menor, después de siete semanas de búsqueda.

La hermana ha sido la designada para hacer las diligencias que requieren estos procesos de los capturados en el régimen de excepción. Dijo que su madre no puede hacerlas porque no puede leer ni escribir. Ella defiende a capa y espada a su hermano menor, dice que él no tiene nada que ver con agrupaciones ilícitas, el cual es el delito por el que lo están procesando.

"Es primera vez que lo agarran, ni tatuajes tiene. Si en algún caso fueran a preguntar donde uno vive, a él no lo conocen porque ande en la calle o con otro tipo de personas", aclaró la joven.

Unos minutos después, un microbús llegó al Centro de Reinserción de Tonacatepeque para recoger a cinco jóvenes y se los llevó. El vigilante dijo que un Juzgado los requería y que iban a una audiencia.

LA PRENSA GRÁFICA también visitó ayer el Centro Penitenciario de Seguridad de Quezaltepeque, pero las autoridades de ese lugar y soldados exigieron que no se tomaran fotografías y prohibieron la cobertura.