Cúpula del FMLN admite culpa tras fracaso

El secretario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, dijo en un espacio de la Radio Maya Visión que asumen la responsabilidad de los resultados adversos de las elecciones pasadas y que quien debe asumir el reto de mejorar la situación es la dirigencia.

“Debo asumir, asumir la responsabilidad de los resultados... a la dirección y las bases del partido nos corresponde precisamente solucionar esta situación, recuperar la confianza que debemos recuperar hacia nuestro partido... No hay tiempo para llorar, no hay tiempo para estar reflexionando demasiado, hay que pensar como un combatiente, actuar rápido... las maletas nosotros las vamos a arreglar en el camino, no nos vamos a quedar quietos”, dijo González.

Mientras tanto, surgen más voces que sugieren la renuncia de los dirigentes del partido, ayer hizo público un escrito el director de Migración y Extranjería, Héctor Ramírez, quien además es militante del partido.

Ramírez, en escasas líneas, plantea la necesidad de reorientar los planes del Gobierno para que la población “sienta un beneficio inmediato”, adelantar las elecciones de nuevas autoridades del partido o, en su defecto, nombrar una comisión que asuma de forma transitoria esos roles, y el último punto que plantea el funcionario es la urgencia de “convocar a una verdadera elección interna de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República”.