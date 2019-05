Cura interino para parroquia La Majada

Ante el asesinato del párroco de la iglesia del cantón San José La Majada, en Juayúa, el pasado sábado, el obispo de la Diócesis de Sonsonate, Constantino Barrera, nombró temporalmente al padre Guillermo Pérez para atender a la feligresía de ese lugar en reemplazo del sacerdote José Cecilio Pérez Cruz.

El padre Guillermo Pérez es el párroco de la iglesia del Cristo Negro, de Juayúa, y por estar relativamente a pocos kilómetros de La Majada oficiará algunas actividades religiosas del cantón.

Monseñor Barrera dio a conocer el lunes anterior el nombramiento "temporal" del padre Guillermo, para que asista a la iglesia de San José La Majada, mientras el clero decide quién ocupará el cargo de párroco, en sustitución del sacerdote Cecilio.

De acuerdo con algunos sacerdotes de la diócesis, monseñor Barrera se reunirá hoy con su consejo de consultores para seleccionar al religioso que será enviado a La Majada de forma permanente.

La Diócesis de Sonsonate cuenta con aproximadamente 50 sacerdotes, en algunas parroquias está el titular y dos vicarios; de las iglesias donde hay vicarios tiene la autoridad para nombrar a uno de ellos.

También habló sobre la ordenación del diácono Manuel Blanco, consagración que se realizará el próximo sábado en la iglesia San Miguel Arcángel, de Sonzacate, Sonsonate.

Sin embargo, por tratarse de un "padre nuevo" no es viable que Blanco sea nombrado como nuevo párroco de La Majada.

Sigue pesquisa

En tanto, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, informó ayer que como parte del proceso de investigación por el homicidio del sacerdote se han tomado declaraciones a varias personas, pero no hay detenidos.

"No puedo hacer mayores comentarios, lo único que les puedo decir es que vamos avanzando en la investigación, sin ser concluyentes. Aparentemente este hecho no tiene que ver con la acción de los grupos criminales de pandillas, sino que obedece a otras circunstancias, no puedo darles más información que esa", expresó el director.

Agregó: "Ya tenemos algunas hipótesis, ciertamente. Pero no lo vamos a comentar hasta que alguna de ellas no se fortalezcan y se confirmen (sic)".

Cotto afirmó ayer que "todavía no podemos ser concluyentes en cuanto a que el hecho tenga como móvil el involucramiento del padre en acciones o activismo en torno a la no tala de árboles".