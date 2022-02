Curul de Margarita Escobar podría quedar vacía el resto de la legislatura

La curul destinada a la diputada Margarita Escobar (ARENA) podría quedar desocupada el resto de la legislatura, luego que el segundo secretario de junta directiva de la Asamblea, Numan Salgado (GANA), reconociera hoy que la supuesta carta que circuló en redes sociales, y en la que esta renuncia a su cargo, no ha sido recibida en junta.

El legislador explicó que la junta directiva no ha recibido notificación de la diputada para justificar su ausencia al trabajo, y que en junta se decidió no conceder más permisos a la legisladora.

“No hemos recibido carta por la vía legal. No ha ingresado una petición por escrito por parte de la diputada Margarita Escobar. Es una petición que se ha hecho por redes, que no es el canal oficial para que, como junta, veamos un tema como ese”, explicó Salgado.

Asimismo, el directivo agregó que una de las decisiones que tomó junta fue que en los llamamientos que se hace de los diputados suplentes, el de Escobar se hará separado al del resto de peticiones de las plenarias. En ese sentido, si este no reúne los votos necesarios para aprobar el llamamiento del suplente, la curul quedará vacía.

“No existe un llamamiento, y tampoco se puede hacer una sustitución porque un titular no está en su curul, presente en sus labores. Por ende, el partido ARENA tiene ese problema y tienen que resolverlo ellos”, indicó Salgado. “No tenemos la facultad, mientras no exista una causa justificada, legal, o de justa causa parte de la diputada, no vamos a votar por extenderle permiso de ausencia a sus labores”, agregó.

Sobre dicho tema, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, reiteró que la decisión de elegir al suplente que sustituye a un propietario corresponde a cada fracción. Esto, ante la iniciativa del suplente de Escobar, Guillermo Portillo, quien ya renunció al partido, de quedarse en propiedad con la curul.

Luego, sobre el tema de la posibilidad de que no haya votación que apruebe el llamado de un suplente para Escobar, Portillo Cuadra indicó que aceptarán la decisión que el pleno decida en cuanto al llamamiento de un suplente. “No podemos decirle a los demás diputados como votar. Si no quieren votar por una sustitución, que no voten. Eso es parte de las libertades de cada diputado. No nos gustaría que quedara vacío, porque el RIAL dice que los diputados propietarios pueden ser sustituidos”, indicó el jefe de fracción tricolor.