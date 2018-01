D’Aubuisson: FMLN y Vicente Coto buscan favorecer al crimen

El alcalde de Santa Tecla y candidato a la reelección bajo la bandera del partido ARENA, Roberto d’Aubuisson, reaccionó ayer ante una demanda que interpuso el aspirante del FMLN por ese mismo municipio, Vicente Coto, en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se declare inconstitucional el cobro adicional que ha establecido la alcaldía por el servicio de videovigilancia.

D’Aubuisson dijo que queda claro que al FMLN, así como no le preocupó la estabilidad de los salvadoreños en el exterior al poyar consignas “antiestadounidenses”, tampoco le preocupa la seguridad de la población, ya que, por medio de su candidato a alcalde, busca favorecer al crimen y a la impunidad, atacando el programa Escudo Tecla.

El alcalde aseguró que este proyecto no solo se trata de las cámaras de videovigilancia, sino también del fortalecimiento, equipamientos y profesionalización del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST).

“Estamos ante una acción electoral del FMLN, que busca favorecer a los delincuentes, pues no solo no piensan en los beneficios que ha traído a la población este sistema de videovigilancia Escudo Tecla, sino que al vulnerarlo, de pesperar (sic) este recurso, nos deja sin la capacidad financiera para sostener el servicio, lo cual podría significar darle ventaja para operar a los delincuentes”, sostuvo d’Aubuisson

El jefe municipal informó que con ese sistema se han reducido en más de un 80 % la mayoría de los delitos. Indicó que, en este esfuerzo, el CAMST asume la función preventiva, y con el uso de la tecnología se asiste a la PNC y a la FGR para perseguir el delito.

“No es la primera vez que el FMLN nos viene con cosas similares. Recordemos la mal recordada tregua entre pandillas que terminó siendo un acuerdo oscuro entre el Gobierno del FMLN con el crimen organizado, permitiéndoles controlar grandes extensiones del territorio nacional, lo cual nos ha llevado a la situación de inseguridad que ahora vive El Salvador”, criticó el alcalde .

El lunes, Coto llegó a la CSJ a presentar la demanda, dijo que los habitantes pagan un impuesto disfrazado de tasa municipal. Dijo que la CSJ ha sentado un precedente de que una tasa no se puede cobrar si no se ha individualizado el servicio y en este caso no existe una contraprestación definida para el cobro de la tasa.