D’Aubuisson dice que pronto mejorará la recolección de la basura en Santa Tecla

El alcalde Roberto d’Aubuisson aseguró que la empresa Teclaseo, S. E. M., creada mediante un asocio público-privado para 21 años entre la alcaldía y la empresa colombiana INTERASEO S. A. S E. S. P., todavía se está estableciendo y en unas semanas mejorará la recolección de la basura en todo el municipio.

Desde el 1.º de agosto que empezó a funcionar el nuevo sistema de recolección de desechos, los habitantes se han quejado de la acumulación de la basura. El alcalde aseguró que ya están operando de manera normal, pero falta ajustar las rutas de los camiones y los horarios de recolección.

"Uno arranca con problemas que en el camino se van corrigiendo... Ahora estamos en la parte de implementación. Todavía tenemos cosas que regularizar, pero de aquí a unas cuantas semanas vamos a tener; todos los tecleños vamos a percibir la mejora sustantiva del sistema y, además, vamos a dar grandes saltos de calidad con maquinaria nueva, que nosotros, con las pérdidas que estamos teniendo, no podíamos costear", indicó.

Para poner a funcionar el nuevo modelo, la comuna creó el asocio y, por acuerdo del concejo, suprimió el Área de Desechos Sólidos y las plazas de 154 empleados. Estos han denunciado que no se cumplió el debido proceso y tampoco los contrataron automáticamente en Teclaseo.

El alcalde dijo que hasta el momento 61 empleados fueron contratados, pero todos tuvieron la oportunidad de sumarse. Aseguró que el día que se les indemnizó también podían inscribirse en el proceso de preselección, el cual consistía nada más en cumplir con los requisitos que exige el Código de Trabajo.



D’Aubuisson explicó que decidieron cambiar el sistema de recolección porque les generaba pérdidas de $1.2 millones al año, debido a los altos cobros de MIDES, más el pago de horas extras a exempleados que superaba los $30,000, e incluso hasta $50,000. Dijo que eso no lo entienden los sindicalistas y excolaboradores que retrasaban la salida de los camiones y hacían más largo el recorrido para conseguir dinero extra.

Los exempleados también denuncian que la comuna pasó los activos a la nueva empresa. El jefe de la comuna argumentó que como parte del asocio la municipalidad se queda con el 10 % de las acciones y el 90 % es de la compañía. Para cumplir con su parte, dijo entregaron cinco camiones usados, cuyo valor pasa de $300,000. Pero, la inversión de la empresa superó los $3.5 millones, incluido $1.2 millones para indemnizar a los exempleados.



El alcalde sostuvo que todo ha sido público, aunque el documento de la sociedad no está publicado en la página web. Alegó que apenas han arrancado y no querían caer en el morbo de gente vinculada al FMLN; además, la empresa pidió no verse involucrada en vaivenes políticos.