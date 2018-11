D’Aubuisson pide evaluar anomalías en contrato de lámparas

Para el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha constatado sus denuncias que la gestión del FMLN (2015-2015) cometió irregularidades en un contrato de concesión de lámparas led otorgado a la empresa AGM Desarrollo, S. A. de C. V.

El alcalde señaló que estos hallazgos deberían de ser consideradas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por la Fiscalía General de la República (FGR).

En mayo de 2015, a su llegada a la comuna, D’Aubuisson decidió suspender el contrato, pero la empresa acudió a la Sala de lo Contencioso. En diciembre de 2017, tres de cuatro magistrados admitieron la demanda y ordenaron seguir con el contrato. Inmediatamente la municipalidad interpuso un recurso de revocatoria.

El caso todavía está pendiente de resolver y el alcalde dice que les mandará copia del examen especial para reforzar los alegatos. Asegura que busca hacer otro proyecto de iluminación que le traiga beneficios al municipio, pero la sala los tiene atados.

"Los magistrados deben de valorar lo que ha pasado y lo que ha dictaminado la Corte de Cuentas. Yo esperaría que no se dejaran sorprender en su buena fe por los abogados de la empresa, y que antepongan los intereses que representan al municipio", dijo.

El jefe municipal sostuvo que ellos denunciaron que el contrato era lesivo y ahora queda claro que hay fuertes indicios de ilegalidades y hasta de delitos.

"El estudio que ha hecho la Corte de Cuentas debe de ser estudiado por los mismos magistrados, porque en este caso queda claro que este contrato estuvo viciado desde el inicio, desde que se hizo la licitación y además venía con los dados cargados para favorecer a la empresa", indicó.

El alcalde también se pregunta qué hará la Fiscalía. "Aquí no es la empresa únicamente. Aquí hubo aceptación de parte de los funcionarios, los concejales y el alcalde en funciones de esa administración. Aquí aplica el dicho: ‘no es culpa del indio sino de quién lo hizo compadre’", observó.

El contrato fue firmado por Judith del Carmen Figueroa de Hernández, en calidad de alcaldesa interina, aunque en realidad el alcalde en funciones era Carlos Palma, ahora diputado suplente del FMLN. En el documento, la CCR indicó que la administración anterior no se defendió.

Anomalías detectadas

El 5 de noviembre, LA PRENSA GRÁFICA publicó que en el examen especial que hizo la CCR al proceso de licitación, adjudicación, del contrato de "concesión para el suministro, instalación, reposición, mantenimiento, expansión y modernización del servicio de alumbrado público del municipio de Santa Tecla", encontró que la alcaldía de ese entonces incumplió las normas legales como LACAP, hizo un proceso en 21 días y no verificó precios de mercado.

Además, detectó que la empresa no cumplió con lo ofrecido en el contrato, lo cual suma $338,903.17. Por ejemplo, instalaron lámparas de menor calidad, no pusieron brazos completos, no dieron 54 lámparas y no hicieron pruebas de factor de potencia. A pesar de eso la alcaldía dio por recibido el contrato.

Asimismo, AGM compró las lámparas por $1.5 millones y a la alcaldía se las facturó en $3.5 millones, es decir que hay una diferencia de $1.9 millones. "Esto es un claro ejemplo de corrupción. No solo es un mal contrato sino que en el interior aceptaron recibir las cosas incompletas y firmaron que lo recibieron completo. Ahí hubo complicidad", expresó D’Aubuisson.

Entre otras irregularidades, la CCR señaló que amarraron el pago de un contrato de concesión a fondos FODES lo cual fue observado también por ISDEM, y concluyó que la concesión no le trajo ningún beneficio al municipio, porque no les disminuyó la factura de energía eléctrica, razón por que la alcaldía tampoco le ha pagado a la empresa los $93,000 mensuales pactados en el trato.