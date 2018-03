D’Aubuisson reitera que hay apropiación indebida del FODES

Lee también

El alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, aseguró que el Gobierno se ha apropiado del dinero del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) y que por ello este no ha llegado a las 262 alcaldías de El Salvador.“Yo sí creo que hay una apropiación indebida, estoy convencido de eso; yo mismo lo he denunciado en varias oportunidades, porque este dinero por ley no le pertenece al gobierno central, le pertenece a los municipios”, dijo D’Aubuisson.Para el alcalde, el dinero lo utiliza el Gobierno en otras cosas “y después no tienen cómo compensarlo. ¿Cómo se llama eso?, ¿no se llama apropiación indebida? ¡Claro que sí!”Sus declaraciones surgen en el momento en el que la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) acordó la semana pasada que hoy o mañana presentará una carta a todos los partidos políticos representados en el Órgano Legislativo para que se incremente en un 2 % el FODES para este período; es decir, pasar de 8 % a un 10 %.Además, COMURES solicitará al presidente de la Asamblea Legislativa que se interpele al ministro de Hacienda para ver cómo harán con la entrega del FODES y qué hacen con ellos.La comuna tecleña ha resentido la falta de la entrega del FODES: se ha visto afectado su plan de inversión, así como el tiempo de respuesta a las peticiones de sus ciudadanos que les piden mejorar sus condiciones.Todas las alcaldías, sin excepción alguna, sufrieron durante el último trimestre de 2016 el impacto por el retraso en la entrega del FODES. Por ley, cada mes le corresponden $29 millones a las alcaldías para desarrollar los proyectos en cada uno de sus municipios.Lo correspondiente a diciembre fue entregado por el Gobierno el 7 de febrero.El Gobierno ha enfatizado que la economía del país transita por el camino del crecimiento. La proyección para 2017 es que crecerá entre 2.3 % y 2.6 %.Sin embargo, D’Aubuisson dice que no se explica: “Cómo es posible que digan que va a tener menos ingresos –porque el FODES está anexado a ingresos corrientes– cuando el presupuesto no es distinto al del año anterior: siguen siendo los presupuestos generales de la nación más altos de la historia del país. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que han proyectado menos ingresos? Están aceptando con eso, entonces, que no van a cumplir con la meta de crecimiento”.La presidenta de COMURES y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, ha dicho que el atraso de enero y febrero es porque el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no tienen voluntad de apoyarlos.Esto es sustentado por el análisis del alcalde de Santa Tecla, quien reiteró: “Ellos han asegurado que se va a crecer 2.5 entonces, para que haya menos ingresos es porque se va a crecer menos. Lo que vemos del Gobierno es una falta de voluntad de apoyar a los municipios, eso es lo que estamos percibiendo”.