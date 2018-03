DGCP: trabajo público para Saca, exfiscal y González

Lee también

El titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Rodil Hernández, informó ayer que el expresidente Elías Antonio Saca y seis exfuncionarios de su gabinete, procesados por delitos de corrupción, tendrán que participar en el modelo “Yo cambio”, que consiste en realizar trabajos públicos (como remodelación de escuelas o borrado de grafitos) para evitar el ocio dentro de las cárceles.De igual forma participarán todos los recluidos en el sector 9 del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona; entre ellos está el ex fiscal general Luis Martínez, el expresentador de televisión Max González y tres más acusados de ser clientes de una estructura que prostituía a menores de edad.Hernández no dio detalles de la fecha en que ingresarán al programa y tampoco explicó qué harán. Solamente destacó que los reclusos del sector 9 tendrán que hacerlo, como todos los demás reos en el sistema penitenciario: “No hay requisitos. Debe ingresar el 100 % de los privados de libertad al modelo ‘Yo cambio’. No es una opción, es el modelo de gestión nuestra. No hay ningún requisito. Todos los privados de libertad deben ingresar, incluso la pandilla o los exfuncionarios”, dijo Hernández después de la colocación de la primera piedra de un centro de reclusión que ofrecen tener listo para junio, y en el cual albergarán a 3,000 reos.Todos los recluidos en el sector 9 de Mariona esperan sus respectivas audiencias preliminares. Saca, su ex secretario privado, su exsecretario de Comunicaciones, su exsecretario de la Juventud, el contador de la secretaría privada y otros dos exfuncionarios de Casa Presidencial enfrentan un proceso judicial por el desvío de $246 millones desde el Tesoro Público hacia cuentas personales.El exfiscal fue recapturado el 13 de enero por estar vinculado a una estructura que supuestamente favorecía judicialmente al empresario Enrique Rais.De acuerdo con el director de Penales, “Yo cambio” no es un programa penitenciario, sino el modelo de gestión penitenciaria al que el Gobierno le ha apostado.A ese modelo, según él, tienen que integrarse los reclusos que ya están condenados, como también los que están procesados.Hernández dijo que los que están procesados deben integrarse, porque los trabajos o programas de “Yo cambio” buscan reducir el ocio de los reclusos.Entre los trabajos penitenciarios que los reclusos del sector 9 podrían realizar está el acompañamiento al Ministerio de Obras Públicas (MOP), las remodelaciones de escuelas o el borrado de grafitis en las colonias.