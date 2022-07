DIGESTYC: En 38 minutos se acordó disolver una institución de 141 años en El Salvador

A las 10 de la mañana de ayer, la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) era la institución encargada de la planificación, recolección, compilación, tabulación, análisis, publicación y distribución de los datos estadísticos y censales de El Salvador. Una hora después, a las 11 de la mañana, Nuevas Ideas decidió que ya no lo será más.

Así, con el voto de ocho diputados de Nuevas Ideas, se aprobó que la institución que se ha encargado del tema durante 141 años debía ser sepultada, en aras de modernizar el Estado. Y eso pese a que hace un par de meses los mismos partidos que ayer votaron para disolver la DIGESTYC también lo hicieron para aprobar un préstamo de $44 millones para modernizar la institución.

Fue una reunión extraña. Contrario a lo que ha sido la comisión de economía en los 15 meses de la actual legislatura, en la que no se había estilado aprobar dictámenes a la carta sino darse el tiempo para escuchar funcionarios y opiniones —de hecho, la comisión aún tiene varios expedientes pendientes de discusión y aprobación—, ayer nada hacía pensar que ya se tenía decidido aprobar lo que el GOES había enviado.

Pero, una primera sospecha surgió cuando el diputado Rodrigo Ayala propuso modificar el artículo 1 para incorporar un inciso que garantizara la estabilidad laboral de los "empleados indispensables" de la DIGESTYC. Terminaría la comisión y nunca se explicó cómo se identificarán estos.

La diputada Anabel Belloso (FMLN) preguntó si no se respetaría la dinámica de anteriores dictámenes, escuchando funcionarios. No hubo respuesta de Ayala. Lo que apareció fueron las "justificaciones" para no dar largas al tema.

Elisa Rosales habló de modernizar y se refirió a que el BCR publica estadísticas macroeconómicas, pero que estas suelen ser preliminares por culpa de la DIGESTYC. Rodrigo Ayala habló de que se quería vender miedo diciendo que no habría más estadísticas.

Luego, los cuestionamientos de la diputada Anabel Belloso se refirieron a cómo la DIGESTYC dejó de realizar encuestas relacionadas con género, las poblaciones LGBTI+, encuestas políticas, culturales y más, a partir de la llegada al poder de la gestión Bukele. Y que por tanto, había que dejar escrito que estas debían seguirse realizando.

Sin embargo, Nuevas Ideas ya había activado el modo aprobación. Ayala indicó que no podían pedir opiniones porque quienes conformarán la comisión de liquidación aún no eran parte de la misma, Jorge Castro dijo que hacerle cambios a la ley enviada por el Ejecutivo era "hacer algo no cuerdo, no razonable", y Boris Platero acusó al personal de la dirección de ser grasa del Estado. Y sin más discusión, DIGESTYC se unió a la colección de siglas borradas por Nuevas Ideas: ISDEM, FISDL, FONAES...