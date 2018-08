DIGESTYC alista resultados de Encuesta del Uso del Tiempo

Évelyn Machuca

La Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe (CRPD 3) fue inaugurada ayer en Lima, Perú, y está a cargo de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). La reunión tiene por objetivo que más de una veintena de países presenten un informe sobre los avances y los desafíos tras el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, acordado en 2013, el acuerdo más importante de la región en materias de población y desarrollo.

El informe de El Salvador fue presentado por la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, quien habló acerca de inversión social, salud sexual y reproductiva, violencia de género y migración, entre otros temas.

Durante su intervención, la funcionaria señaló que la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) trabaja en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, realizada el año pasado.

Según explicó el director general de la DIGESTYC, Evaristo Hernández, quien también forma parte de la delegación, "esta encuesta se utiliza esencialmente para visibilizar, sobre todo el trabajo doméstico, que no está visibilizado sobre todo en términos del Producto Interno Bruto (PIB), porque el trabajo doméstico no es objeto de transacción, es decir, a una ama de casa no se le paga una remuneración".

Algunos de los resultados importantes que ha comenzado a arrojar este estudio, adelantó Hernández, "son datos interesantísimos como, por ejemplo, que hay muchos hombres que hacen trabajo doméstico. Son porcentajes que ya se notan: de hombres que se encargan del cuidado de las casas, mientras sus esposas trabajan", destacó.

La investigación ha sido posible gracias al financiamiento que entregó la Asamblea Legislativa como parte de un presupuesto llamado Presupuesto Etiquetado, y que fue incorporado al presupuesto de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) para la creación de la Gerencia de Estadísticas de Género, con dos departamentos: el de Igualdad Sustantiva, encargado de hacer la encuesta de uso del tiempo; y la Gerencia de Violencia de Género.

Hernández también adelantó que esta última gerencia prepara un estudio sobre los abusos y maltratos que sufren las mujeres salvadoreñas; un tema que también fue destacado por Magarín como una preocupación muy grande en El Salvador.

"Se levantó también la primera Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres por razón de género, la cual nos permite comprender de mejor manera la magnitud del fenómeno y nos servirá como guía en el fortalecimiento de políticas públicas en esa materia", anotó la viceministra.