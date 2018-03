DNM descubre dos laboratorios que producían ilegalmente

Lee también

La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) informó del hallazgo de dos laboratorios que estaban produciendo productos médicos de manera ilegal.El director de Medicamentos, Vicente Coto, detalló que uno de ellos es Laboratorios Lamyl, el cual fue clausurado en 2014 por no cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); sin embargo, se han seguido encontrando productos de dicho laboratorio en el mercado.El 26 de enero, tras una inspección realizada, se encontraron productos sin fecha de caducidad de Laboratorios Lamyl en farmacias de tres departamentos: Santa Tecla (La Libertad), Chalatenango y Santa Rosa de Lima (La Unión).Laboratorios Lamyl ha producido medicamentos para problemas alérgicos, problemas de la tos, estimular el apetito, antimicóticos, multivitamínicos y analgésicos.Mientras que el 7 de febrero se dio aviso a la DNM de operaciones clandestinas por las noches y fines de semana de parte de Laboratorios Polyfarma. Al realizar la investigación, la DNM descubrió que el local donde operaba Polyfarma está autorizado por la Dirección de Medicamentos para Droguería La Reforma.Coto detalló que al inspeccionar se encontraron maquinarias e instrumentos de fabricación, materias primas para fabricación y etiquetado de productos. La DNM aclaró que las droguerías no están autorizadas para fabricar medicamentos, ya que es una actividad exclusiva de los laboratorios autorizados.Ante estos hallazgos, la DNM llamó a la población a estar alerta y a no consumir medicamentos fabricados por estas empresas farmacéuticas, ya que con ellos se evitarán riesgos o posibles complicaciones a la salud.