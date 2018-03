DNM incauta medicamentos propiedad de ISSS, MINSAL y FOSALUD

Lee también

La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) dio a conocer el descubrimiento –gracias a una denuncia ciudadana– de medicamentos propiedad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), que se estaban venciendo en una clínica particular.La DNM inspeccionó la Clínica Médica Doctor Fernando Arturo Meléndez Padilla, ubicada en la 25.ª avenida sur #816, edificio M & M, donde encontraron anomalías, como que reenvasaban y les cambiaba la etiqueta a los medicamentos, y otros con fecha vencida, defectuosos o sin registro sanitario.Durante la inspección encontraron personas que llegaban a adquirir medicamentos y muchas de ellas llegaban con frascos vacíos para que se los llenaran.El director nacional de Medicamentos, José Vicente Coto, puso como ejemplo un frasco que contenía tabletas y cápsulas, sin ninguna evidencia de lo que debe de contener la información básica de un medicamento. Ungüentos que se identificaban solamente por una letra. Algunos frascos contenían tabletas o cápsulas de diferentes colores y todas supuestamente sirven como multivitaminas para mujeres. Otras, con precio de $30, que son para la menopausia.“La señora que atendía en ese momento la clínica nos decía que el doctor en su casa hacía la fábrica de las medicinas. Obviamente todos los productos que ven aquí, propiedad del Seguro y del Ministerio de Salud, no pueden ser distribuidos en ninguna clínica particular y menos sacarse del empaque secundario para colocarse en frascos que no tienen ningún tipo de garantía de la calidad”, dijo Coto.Los productos tenían su precio de venta al público, por lo que en la clínica se estaban dispensando medicamentos sin autorización: totalmente eran ilegales.La DNM enviará la información recolectada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie investigación, así como al ISSS, MINSAL y FOSALUD. Coto instó a que exista una investigación de fondo, para determinar de dónde han llegado los productos.El Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) deberá determinar si la clínica se cierra o no.