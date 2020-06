"Da la impresión de que el presidente Bukele nos está amansando"

En una entrevista para la TV, Claudia Ortiz, directora de asuntos políticos del partido VAMOS, dio sus puntos de vista sobre el Decreto Ejecutivo 29, anunciado ayer por el Ministerio de Salud, que entró en vigencia hoy (jueves 4 de junio) y que prorroga hasta el 15 de junio la cuarentena por la pandemia de la covid-19.

Ortiz observó que dicho reglamento "sigue una línea de una manera de hacer normativa desde el Órgano Ejecutivo y tiene vicios de inconstitucionalidad".

Añadió que todos en el país "entendemos que hay una pandemia. Que es necesario limitar la ocupación en lugares públicos para que haya distanciamiento social para que no haya aglomeraciones de gente, pero eso la Asamblea lo debe hacer (normar)".

En ese sentido, destacó que "la Asamblea tiene una responsabilidad en todo esto" y argumentó que se debe a que "sabiendo con quién está lidiando se presta al juego de un conflicto artificial".

Como ejemplo recordó que el Congreso no recibió la propuesta de Ley de reapertura económica del Gobierno como una muestra de que "tiene actitudes como para hacerse sentir frente a un contrincante político que también le hace pasar malos ratos".

Mientras todo eso sucede, el pueblo "enmedio" y "con inseguridad jurídica".

"No sabemos si podemos o no salir. Es un limbo jurídico gravísimo y me da miedo que esto se convierta en la nueva normalidad y que esto se esté regulando por decreto ejecutivo. Esto que podemos decir que tiene lógica aunque no es constitucional", agregó.

Ortiz se preguntó: "¿Qué es lo que se va a atrever luego el presidente a normar por Decreto Ejecutivo?"

En su punto de vista, "hay una línea vertical hacia todos los demás funcionarios. Es una persona la que tiene el poder de decidir muchas cosas, por eso nuestro sistema limita la facultad de poder regular derechos".

Concluyó que tiene la "imprensión de que nos está amansando" con su forma de gobernar.

"(Está) viendo hasta dónde podemos soportar este tipo de arbitrariedades y tampoco la Asamblea ayuda a que este tipo de situaciones se regularicen de la manera jurídica correcta", completó.

Dec. Ejecutivo 29 es inconstitucional.



Las medidas de distanciamiento social y regulación de flujo de personas deben seguir por una vía lícita. ¿Cuál es la alternativa? Que el presidente no vete, sino que devuelva con observaciones el Dec. Legislativo 648: hacer diálogo político pic.twitter.com/qpbw81rx08 — Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) June 4, 2020