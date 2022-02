Dagoberto Gutiérrez: ”Comisiones especiales se convierten en un espectáculo"

El analista político Dagoberto Gutiérrez cuestionó, esta mañana, en una entrevista televisiva, el sentido de las comisiones especiales creadas por el oficialismo en la Asamblea Legislativa para interpelar exfuncionarios en relación a fondos entregados a oenegés y sobresueldos.

“Yo se que el Gobierno y los diputados le están poniendo mucha atención. El asunto es ¿y para donde va eso?, ¿en qué va a concluir?, ¿cuál es el desenlace judicial de eso o no va a haber un desenlace judicial?”, cuestionó.

Además, consideró que lo que la Asamblea está haciendo es algo “político” de lo que aún no se conoce si habrá etapa legal.

“Esa es una etapa política, los diputados no son jueces, en cierto modo no son ni investigadores y los que llegan ahí no llegan en calidad de indiciados ni nada de eso. Pero digo, cada vez se complejiza más el sentido de esa actividad”, expresó.

Para Gutiérrez, los legisladores deberían reflexionar sobre si continuar o no con esa actividad porque podría convertirse en un “espectáculo”.

“Pienso que continuar así como va no conviene a los diputados. Cada vez el tema del sentido de eso, sufre. Entonces se convierte cada día en un espectáculo. En la medida que eso deje de ser una actividad política importante y tienda a convertirse en espectáculo eso sufre”, manifestó.