Dan alimentos en Milagro de la Paz

Como medida de apoyo durante la cuarentena domiciliaria vigente por el covid-19, la alcaldía de San Miguel entregó ayer 350 paquetes de alimentos a familias de escasos recursos que viven en dos sectores de la colonia Milagro de la Paz. El principal objetivo es beneficiar a migueleños que no cuentan con alimentos ni ingresos económicos.

En la mayoría de viviendas en donde se entregaron los paquetes solidarios residen más de siete personas, incluyendo a niños y adultos mayores.

Según el alcalde Miguel Ángel Pereira en las últimas semanas la municipalidad dio 25,000 paquetes que adquirió para diferentes comunidades, en su mayoría del área rural y que están ubicadas en la categoría de pobreza.

La entrega se realizó durante más de un mes, ya que, para evitar aglomeraciones y la propagación del covid-19 los paquetes han sido otorgados casa por casa. Cada paquete incluye productos de primera necesidad, así como frijol y maíz, comprados a productores de San Miguel.

María Chicas, residente en la avenida San Luis, de la colonia Milagro de la Paz, expresó sentirse agradecida por la ayuda. "Tengo cuatro nietos que me han estado pidiendo comida y nosotros ya no teníamos, nos habíamos acabado todo, pero Dios no nos desampara y pone ángeles en nuestro camino", expresó.