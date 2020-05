Dan de alta a dos pacientes más y registran deceso 14

Dos hombres fueron dados de alta la tarde de ayer después de haber permanecido hospitalizados por covid-19 en el Hospital Policlínico Planes de Renderos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Uno de los pacientes tiene 37 años y el otro 42. Ambos fueron ingresados al Hospital Nacional Saldaña antes de ser remitidos al Policlínico; uno con cuadro de Neumonía y el otro asintomático.

"Los pacientes han cumplido 31 días y 40 días de estancia intrahospitalaria. Ingresaron con pruebas positivas y posteriormente, según protocolo, se les tomaron las otras dos pruebas que solicitan los lineamientos; estas fueron negativas, por lo que podemos concluir que son pacientes recuperados y van ya de alta a sus hogares", detalló la directora del referido hospital del ISSS, Fátima Merino.

Ambos deberán cumplir otra cuarentena domiciliar de 15 días en la que deben cuidar el constante lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico, destacó Merino.

Uno de los pacientes recuperados, sin embargo dijo que fueron casi dos meses de cuarentena.

"Fueron alrededor de 53 días de cuarentena. Fue muy duro. Fueron muchos días de zozobra, de inseguridad. Pero lo más importante es nuestros héroes y heroínas, que son nuestros médicos, la ardua labor del Gobierno, para que podamos ir a casa sanos y salvos y no poner en riesgo a nuestras familias y vecinos. Me siento muy gozoso y el mensaje a la población es a que contribuya las medidas, a que no salgan de casa", expresó.

La décimo cuarta víctima del covid-19 murió ayer. Se trata de un hombre de 56 años, según informó el Gobierno, que hasta ayer reportaba 205 recuperados y 587 contagios confirmados en todo el país.