Dan medicina vencida en jornada médica de Alcaldía de Intipucá

Varias personas que asistieron a una jornada médica realizada el domingo anterior, la cual fue coordinada por la Alcaldía Municipal de Intipucá, en La Unión, han denunciado que tras haber pasado la consulta les entregaron medicamento vencido. De acuerdo con la información publicada por la misma alcaldía, las jornadas médicas se desarrollaron en las comunidades Los Ranchos y Santa Juliana, atendiendo a un poco más de 200 familias que recibieron la consulta general y medicinas.

Entre los productos ya caducos se encuentran levetiracetam, Dolefrin y Sintemp. Según se confirmó con algunos médicos, el primero es recetado para convulsiones, el segundo para fiebre y el último para el dolor.

"Andaban varios medicamentos que habían vencido desde el año pasado, pero el más común es el ibuprofeno, que lo daban para dolores y solo acá en mi lugar me he dado cuenta de que cinco personas recibieron medicamentos vencidos, pero hay otros que no saben, porque a algunas personas les dieron pastillas que no estaban en el blíster (que indica la fecha límite de consumo), sino que las daban en bolsa", dijo una de las personas que demostró haber recibido medicamentos ya vencidos.

Algunos tienen fecha de expiración de diciembre de 2018, otros caducaron a inicios de este año y algunos vencen este mes. Las personas que recibieron los fármacos y se dieron cuenta de la situación han decido no consumirlos.

La jornada de salud fue coordinada por la comuna intipuquense y fue realizada por una fundación cuyo nombre no quiso proporcionar el alcalde Elenilson Leonzo Gallo, quien restó importancia y credibilidad a las denuncias de los pobladores y dejó entrever que este tipo de acciones son parte de una campaña de desprestigio contra su persona y la administración municipal que preside.

"Durante el tiempo que yo estuve allí no vi que se estuvieran entregando medicinas vencidas, algunas tenían fecha del año 2020 y otras hasta del 2022. Yo creo que cuando uno hace las cosas bien es criticado, pero no es así como se dice en las redes", señaló el edil.

Gallo agregó que la comuna continuará acercando los servicios de salud a quienes lo necesitan, y en ese marco anunció que el próximo 8 de mayo se realizará otra brigada médica en el palacio municipal, con el propósito de beneficiar a la población con consultas y medicamentos.

familias fueron beneficiadas con las consultas durante la jornada.