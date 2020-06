Daniel, el gran poeta desconocido de San Jorge, en San Miguel

Daniel Iván Rivera Jovel, cuenta que todo inicio como un "sueño de amor" para conquistar a su novia que era una maestra y que ahora es su esposa, pero su inspiración en esa mujer, lo ha llevado a convertirse en un autor de poemas, de los pocos que se encuentran inscritos en el registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registro (CNR).

El primer poema y quizás el más importante que este autor ha escrito, afirma que surgió frente al golfo de Fonseca, en La Unión, cuando despedía a su amada novia Delmy Campos, quien se embarcaba cada inicio de semana para ir a dar clases a la isla de Meanguera del Golfo.

Hasta hoy, este poeta originario de San Jorge, en San Miguel, ha escrito y ha registrado 34 poemas en la propiedad intelectual, entre los que destacan "los sueños que el mar me robó". Rivera también tiene versos que han sido inspirados en la naturaleza, la política, al amor, o en los momentos únicos que puedo vivir una persona, ya sea al contraer matrimonio, cumplir años o por la partida de un ser querido. "Los poetas escribimos en base a nuestro estado de ánimo, y lo primero que debe tener el autor es estar en un ambiente convincente y tener la autoestima elevada. Yo escribo como el poeta desconocido y el seudónimo no es sencillo, es grande, y no es que no me conozcan, sino que aquí en El Salvador se le da méritos a las personas hasta que están muertos", expresó.

Pero, este hombre además de sus versos, también acostumbra a dirigir cartas a gobiernos o ministros de otros países, a premios nobel, miembros de la realeza y a hombres de negocio o de la política; entre los personajes a los que "el poeta desconocido" ha enviado misivas, se encuentran Nelson Mándela, Sebastián Piñera, el papa Juan Pablo II, el multimillonario Bill Gates, Angela Merkel, la exembajadora de Estados Unidos en El Salvador Jean Manes. Afirma que de la mayoría de remitentes ha recibido respuesta y hasta fotografías autografiadas que ahora forman parte de un lugar especial para el autor.

El motivo de sus cartas ha sido para mostrar su admiración, pero al mismo tiempo para dar a conocer a El Salvador y motivarlos a visitar este país y particularmente el municipio de San Jorge. La mayoría de las cartas han tenido respuesta y algunas de ellas han sido acompañadas por fotos autografiadas por los personajes emblemáticos.

Pero el poeta desconocido ha querido ir más allá, y su misión desde niño siempre fue crear un espacio que cuente historia y evidencie las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas, por esa razón desde hace unos años inició la creación de un museo de antropología e historia en San Jorge, el cuál ahora cuenta con una autorización y registro del Ministerio de Cultura.

Colección. Ha creado un museo de antropología e historia que tiene el aval del Ministerio de Cultura.

Fue eso deseo lo que lo llevó a recopilar recortes de periódicos, postales, revistas, piezas talladas en piedra y madera, herramientas de trabajo que ha utilizado el hombre a lo largo de los años, electrodomésticos, utensilios del hogar, juegos históricos, fotos de los alcaldes que han gobernado la localidad y una gran variedad de objetos históricos.

"Me convertí en un loco, porque crear un museo no es cosa de cuerdos sino de un loco, porque lo que para otros es basura, para mi es una riqueza. Yo pido lo que para usted no sirve, pero acá en el museo eso generará riqueza cultura", manifestó.