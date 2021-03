Daniela Genovez, excandidata a diputada por el FMLN: “¿Qué funcionario tiene responsabilidad en esto? Eso es lo grave”

En un contexto electoral tenso, Daniela Genovez denunció una agresión verbal hecha por Roberto Silva, un youtuber afín al Gobierno, que ingresó al hotel donde se desarrollaba el escrutinio final de las pasadas elecciones legislativas y municipales con una credencial de periodista de Radio El Salvador, uno de los medios estatales.

Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dio a conocer que los medios oficiales habían acreditado a 398 personas y una investigación periodística del medio digital El Faro reveló que empleados gubernamentales, entre ellos comunicadores institucionales, estaban siendo acreditados para cubrir las elecciones como periodistas.

Para Genovez, sobre la agresión denunciada, las preguntas principales a responder deben ser quién intercedió por la acreditación de Silva, quién lo financia y los intereses que persigue.

Además, cuestionó la actuación de la Policía Nacional Civil, que tardó en detener a Silva.

‘’Lo que vimos ahí era un concurso ideal de delitos. El tipo siguió haciendo ese tipo de videos, incluso dijo que el fiscal no iba a proceder. También alardeó de los vínculos que tiene con gente del Gobierno, incluso con el director de la Policía Nacional Civil. Eso es grave.

De acuerdo con Genovez, sin la presión de la opinión pública las instituciones no hubieran actuado. ‘’Sin el clamor popular, sin miles de mujeres que se manifestaron con su sororidad y muchos hombres también, la Fiscalía no hubiera procedido. Yo creo que no estuviéramos en el momento en el que estamos si no fuera por la opinión pública que se volcó a mostrar su solidaridad’’.

