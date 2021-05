Daniela Villatoro Peña era vecina de Hugo Osorio y desapareció en 2018

Cuando Daniela Villatoro iba a visitar a sus abuelos, pasaba frente a una casa verde. Ahí, antes de que ella alcanzara a doblar por la esquina, un hombre salía a abordarla "de manera maliciosa". Ese hombre era Hugo Osorio, su vecino. Ahora, a Osorio se le conoce como el asesino de Chalchuapa. Y de Daniela nadie sabe nada desde el 26 de octubre de 2018.

Daniela tenía 14 años cuando desapareció, estudiaba el octavo grado y fue vista por última vez en el Centro Escolar Católico Santa Isabel, en Cojutepeque. Ahí, estuvo en un evento de entrega de notas. "Salió de la escuela aproximadamente a las 12:00 del mediodía. Luego, se subió a un bus. A una compañera de grado le dijo que solo iba a traer un celular que le habían ofrecido", contó, en aquel momento, un familiar a un medio de comunicación.

Esa era, hasta hace unos días, la única información que los familiares, amigos y conocidos de Daniela tenían. Esto cambió cuando, en la colonia San Antonio, se dieron cuenta de que, por al menos tres años, tuvieron como vecino a Hugo Osorio, que ha sido catalogado por las autoridades como un psicópata y asesino serial. De este hombre, hasta el momento, se dice que tuvo participación directa en al menos 15 asesinatos. Y se conoce que la mayoría de víctimas encontradas en su casa son mujeres, niñas y adolescentes, quienes, además, fueron agredidas sexualmente.

La esperanza

Cuando Humberto Villatoro, el padre de Daniela, vio las noticias, reconoció la cara de aquel hombre. Y, cuando escuchó lo que había hecho, pensó en su hija. Él, como muchos padres y madres que han llegado a Chalchuapa a buscar a sus desaparecidos, imaginó que en ese lugar como una de las últimas posibilidades para ubicarla, explica un vecino que conversó con él.

"Amigos (...), este señor tenía un hogar cerca de la colonia en la que vivíamos. Él habló con mi hermana una vez y puede ser la persona que se la llevó. Llevamos tres años buscándola y no sabemos nada de ella", escribió Alejandra, hermana de Daniela, en su cuenta de Facebook. La Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, no ha puesto un pie en la zona. Esto, aún cuando habitantes de la colonia confirman que Osorio, pocos días antes de su captura, fue visto en la casa que compartía con su familia en San Antonio.

Durante tres años, la familia de Daniela ha buscado respuestas. Pero, en las autoridades, solo ha encontrado silencio. El 3 de febrero de 2020, Humberto Villatoro envió una carta al entonces Fiscal General de la República, Raúl Melara, pidiéndole "encarecidamente de sus buenos oficios" para que le ayudara a encontrar a su hija. Pues, aunque puso "la respectiva denuncia", ni la FGR ni la PNC daban respuesta de su paradero.

"No obstante que mi persona ha insistido en que podrían haberla rastreado a través del teléfono que ella andaba para saber por dónde se la llevaron, no le han dado la debida importancia al caso", dice Humberto en la carta que todavía no le han contestado desde la FGR.