Daniela pide ser querella en proceso contra Roberto Silva

Tener un rol más activo en el proceso y contribuir con la acusación que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) fue la solicitud que la excandidata a diputada Daniela Genovez hizo al Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres, al pedir ser admitida como querellante en el caso contra el youtuber Roberto Silva.

"Ya fue presentada la solicitud para que se constituya a Daniela no únicamente como víctima sino también como querellante. La admisión va a depender del análisis que haga el tribunal y observe que se cumplen los requisitos. Queremos tener un rol más activo en el proceso y coadyuvando con la acusación que haga la Fiscalía", dijo el abogado de Genovez, Oswaldo Ernesto Feusier.

El abogado sostiene que en el caso hay un claro perfil misógino, de persecución y connotación contra Daniela, quien fue agredida no solo por su género, sino por su participación y pensamiento político. Agregó que es lamentable que la etapa de investigación "no se ha desarrollado lo suficiente" y por ello no se han podido ver las vinculaciones que pudo haber tenido el ataque.

La víctima enfatizó ayer que trata de enviar un mensaje a las mujeres que han sido vulneradas en casos como este: "Quiero decirle a todas esas mujeres que han sido víctimas de un ciberataque que se dan, en este caso, por parte del oficialismo, que ha sido una política sistemática que ha tratado de frenar la participación política de las mujeres", añadió Daniela Genovez.

La Fiscalía investiga al youtuber Roberto Silva por tres delitos cometidos en contra de Daniela y Karina Sosa, ambas militantes del FMLN, luego que ambas lo denunciaron el 7 de marzo de este año. El siguiente día Silva fue capturado por acoso a través de tecnologías de información y comunicación, expresiones de violencia contra la mujer y difusión ilegal de información.

Silva fue enviado a prisión preventiva el pasado 12 de marzo, mientras se desarrolla la etapa de investigación y tiene prohibido acercarse físicamente a las víctimas y debe abstenerse de hostigarlas e intimidarlas por cualquier medio.