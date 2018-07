Daños en 17 cámaras de videovigilancia municipal

En los cinco meses que tiene de estar funcionando el sistema de videovigilancia de la Alcaldía de San Miguel se han dañado 17 de las 87 cámaras que están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, lo que representa alrededor del 20 % del total de estas.

De acuerdo con el alcalde migueleño, Miguel Pereira, los motivos por los cuales este equipo ya no está funcionando son variados y van desde el vandalismo y los accidentes de tránsito hasta fenómenos naturales como tormentas y caídas de árboles que han derribado las cámaras.

Como ejemplo, Pereira citó un accidente de tránsito en el que un vehículo se estrelló contra un poste del tendido eléctrico ubicado en la avenida Roosevelt. En ese caso, el alcalde asegura que debido a este incidente, ocho cámaras de video quedaron totalmente destruidas.

Pereira explica que las cámaras dañadas aún no han sido repuestas, ya que la garantía brindada por la empresa que instaló el sistema solo incluye el cambio del aparato si este sale defectuoso o sufre daños de tipo tecnológico.

Añadió que la falta de garantía para ese tipo de daños obligará a la comuna a contratar a una empresa que brinde un seguro de daños más amplio que permita instalar una nueva videocámara de manera inmediata cuando una ya no cumpla con su función.

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales no se contrató una empresa aseguradora cuando inició el proyecto del centro de videovigilancia, el alcalde dijo que aunque ya sabían que sería necesario contar con un seguro contra daños, este no se ha adquirido por motivos de presupuesto.

Sin embargo, para contratar este servicio, será necesario que el concejo municipal plural apruebe la contratación de una empresa aseguradora, por lo que en los próximos días se deberá presentar una solicitud en la que se justifique el pago de hasta $20,000 por la compra de ese seguro.

Javier Renderos, concejal plural por ARENA, confirmó que el alcalde aún no ha expuesto el tema de la compra del seguro, por lo que aún no puede decir si apoyará la contratación del servicio o no.