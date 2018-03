Daños en vida acuática de río Grande sin ser resarcidos

Lee también

La Alcaldía de San Lorenzo, en Ahuachapán, continúa a la espera de las acciones que junto con otras instituciones deberá ejecutar para tratar de recuperar algunas de las especies de peces que vivían en el río Grande de ese municipio, que desaparecieron por un derrame de melaza en el Ingenio La Magdalena, ocurrido el 5 de mayo del año pasado.Debido al derrame, la pesca, que era la principal fuente de ingreso económico de muchas familiar del municipio, fue mermada. De acuerdo con estimaciones de la Unidad Medioambiental de la municipalidad, 17 especies de peces fueron afectadas por la melaza.Wálter Ortiz, alcalde de San Lorenzo, dijo que meses atrás se reunió con personal del ingenio, al que la Fiscalía General de la República (FGR) responsabilizó de daños al ecosistema, para hablar sobre la recuperación de la biodiversidad de peces que fue afectada por el derrame de melaza; sin embargo, no se obtuvo mayor avance en las pláticas.Ortiz explicó que en la búsqueda de soluciones para la restauración de la fauna acuática del río Grande tuvo un acercamiento con la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), con la que se acordó la liberación de 50,000 alevines de tilapia; no obstante, ese proyecto fue aplazado debido a las recomendaciones realizadas por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador (ICMARES), que sugería que no se liberara tilapias en el lugar debido a que podría existir un desbalance y provocar el éxodo de aquellas especies nativas.“Nosotros comenzamos un proceso en el que supuestamente nos iba a colaborar el Ingenio La Magdalena. Se hizo un estudio por parte de la Universidad de El Salvador en el que nos daba ciertas recomendaciones sobre qué hay que hacer. Hicimos la gestión con CENDEPESCA de inyectar 50,000 alevines de tilapia, pero el estudio de la UES nos ha dicho que no es lo más conveniente”, explicó el alcalde de San Lorenzo.Ortiz dijo que a pesar de que un tribunal ambiental declaró responsable por el daño al medio ambiente al Ingenio La Magdalena y le impuso un pago de $1,581,000 por daños al ecosistema, no ha tenido ningún tipo de ayuda ni asistencia económica para la planificación de actividades en el río. Según un peritaje de la FGR, el proceso de restauración de la vida acuática del río tardaría varios años.