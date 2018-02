Daremos continuidad a lo bueno que se está haciendo”

Miguel Arévalo, actual alcalde del municipio de Soyapango y candidato a la reelección, asegura sentirse halagado por el reto que según él no buscó, pero asume de manera responsable buscando lograr más y mejores condiciones a través de su gestión en la municipalidad. La propuesta del funcionario se centra en darle continuidad a lo que asegura se ha venido realizando, tal es el caso de proyectos para la juventud, el emprendimiento, el desarrollo social, la participación ciudadana, limpieza, protección ambiental y a los espacios deportivos. Según Arévalo, durante su gestión Soyapango ha cambiado mucho en comparación a cómo lo encontró en el momento de asumir el cargo.

¿Por qué Miguel Arévalo fue el elegido para volver a entrar a la contienda electoral por la Alcaldía de Soyapango??

Bien, quizá el principal aspecto por el cual el partido, en este caso el Frente Farabundo Martí, opta por mi candidatura, pasa por la Ley de Partidos Políticos, es decir que no es solamente nominarse, sino que hay que seguir un proceso, que se denomina primarias, aunque solo fuera la única propuesta había que hacer ese proceso interno. Del cual por fortuna digamos, madurez que, alcanzado acá el municipio en Soyapango, fui la única propuesta. Es decir, propuesta única, de manera más bien que me permitió no entrar en aquellas situaciones que en otras etapas de la historia, que aparecían hasta tres o cuatro propuestas.

Sí, yo era el único, y sí se hizo una planilla para que compitiera, y sí allí sí quiero aclarar que de las 18 propuestas, nominalmente, allí sí podemos hablar de la nómina, el concejo municipal, se integra de 18 personas, entre ella va el síndico, y el alcalde, o síndica y alcaldesa según el género, ya que los 18 se inscribieron luego de haberse reconocido por un acta de escrutinio se mano a la elección del partido, proceso interno que por mandato de ley deben de respetarse y posteriormente, esperando cualquier impugnación y no la hubo y luego nos quedamos en la parte de reunir la documentación.

¿Pero usted sí tenía contemplada la reelección?

Fíjese que no, no lo tenía contemplado, incluso desde la primera elección, porque he sido siempre un militante, un miembro del partido, disciplinado me ha gustado mucho trabajar con organizaciones, con la población, y entonces no me veía yo en un cargo público. Sin embargo, cuando se somete a consideración mi nombre, les dije: miren, antes de andar haciendo esas consultas pregúntenme, porque este es un tema de familia, es decir, se rompe con la intimidad, con la vida privada, uno pasa a ser parte del escrutinio público, entonces, eso tiene que discutirse en familia y pedirles opinión a los hijos. Una vez resuelto eso decidimos ser parte.

¿Cómo asume el reto de buscar la reelección?

Ya ahora, con un pequeño fogueo, yo siempre le consulto a la familia ese tipo de decisiones que en algún momento requieren de sacrificios, de entrega, de no poder cumplir en algunos casos con el acompañamiento que toda familia hace para ir a recrearse, las mismas campañas demandan tiempo, así que ahora tengo el aval de la familia y obviamente del partido. Ahora solamente falta lo más importante que es el aval de la gente, que va a ser el próximo 4 de marzo.

De no ganar la reelección, ¿qué hará?

Regresar a las aulas, es decir, yo soy filósofo, me gusta mucho la historia, pienso escribir, yo tengo 37 sobre 38 años de estar enrolado en las luchas del pueblo, vi nacer al FMLN, tengo esa dicha, entonces alguien me dice: escribí, escribí; entonces realmente considero que tengo las capacidades para docente, ya sea en la universidad o dar charlas, la capacidad de dar cátedra.

¿Cuál es su oferta con la que busca que la gente lo vuelva a elegir alcalde?

Lo obvio es la continuidad, porque el territorio sigue siendo el mismo, aunque con un nivel de desarrollo ya en marcha, porque Soyapango, como lo encontramos, ha cambiado, es decir, desde el punto de vista ambiental, la gente lo percibe, desde el punto de vista de espacios la gente lo percibe, aunque el fenómeno de la seguridad siempre está allí, igual que en los 262 municipios, igual que en las ciudades de primer mundo. Estamos trabajando en el eje de seguridad ciudadana y cultura de paz, es decir, acá estamos viendo la parte social, que invertir en cámaras, en tecnología, en espacios de uso para la juventud.

¿Será el tema de seguridad su prioridad entonces?

Sí, parte importante de la propuesta, y hablar de seguridad para nosotros implica generar espacios públicos, recuperados, dinamizarlos, porque los parques allí están, pero están inertes si no se les ponen programas sociales al frente, entonces estamos convencidos de que debemos de ejecutar.

¿Otras de las prioridades de su propuesta además de la seguridad?

El otro eje es limpieza, la protección ambiental, es decir, tenemos entre ceja y ceja la adquisición de nueva flota y camiones recolectores, queremos impulsar una planta de transferencia y para ello hay que hacer negociaciones con la empresa privada y en algún momento del desarrollo cambiar de tecnologías, es decir, de técnicas de tratamientos sólidos, estamos valorando si nos vamos por la vía de rellenos sanitarios, eso le sale carísimo al municipio, pagamos más de un millón trescientos mil dólares al año solo para la dispersión final.

El eje de desarrollo social con participación ciudadana, ¿de qué manera se planea llevarlo a cabo?

A través de, uno la entrevista. Nosotros acá siempre estamos abiertos a que nos visiten, jóvenes estudiantes, comunidades, porque la gente debe de compartir en los espacios donde se toman las decisiones. El otro medio es el tradicional, las asambleas comunitarias, las consultas, en alguna medida los cabildos que son más para informarle a la gente para que nos digan qué hacer, por los tiempos, llegan mil personas y en tres horas difícilmente pueden hablar todos.

¿Tiene contemplados desalojos de vendedores por el tema de reordenamiento de la ciudad?

No, el reordenamiento no pasa por desalojo, porque hay ese cliché que ordenamiento es desalojo, estamos hablando de un diálogo permanente con los vendedores. Yo no los llamo vendedores, sino emprendedores, no son vendedores ambulantes. Que nos permitan tener un diálogo para identificar puntos y que ellos mismos sean los proveedores de servicios. Porque a veces ellos mismos se sorprenden de que venden algo, pero no tiene mucho movimiento y ellos mismos se dan cuenta de que nosotros podemos generar espacios de intercambio.

¿Han puesto en marcha este tipo de espacios de intercambio para vendedores?

Lo estamos haciendo con las mujeres emprendedoras, con los jóvenes emprendedores, con acompañamiento verdad con FONAVIPO, Ciudad Mujer, el mismo Ministerio de Trabajo. Así cuando ellos se enteran de que pueden generar cooperativas de que con cinco personas basta, les da facultades para hacer préstamos, etcétera. Ya no como el vendedor ambulante sino como pequeñas administraciones, que ya no están conflictuados con todo el mundo.

¿En los próximos tres años cómo ve a Soyapango?

Mi sueño es recuperar al municipio, tratar de recuperar al casco urbano de Soyapango, lo cual no debería de ser novedoso, hay que ordenarlo, iluminarlo, establecer placitas de centro cultural, hay tanto talento en Soyapango, que a veces se dan los eventos dentro de las escuelas, entre paredes, entonces nosotros queremos que todas esas expresiones artísticas se conozcan en las aceras, en las plazas, en los atrios, en los espacios contiguos a los mercados, en los parqueos, es decir, de manera que eso vendrá a darle otro plus a la situación y el ordenamiento no pasa por desalojo.

¿Qué es lo destaca de lo realizado en estos tres años?

Los logros mayores, primero, haber reconquistado, puede ser la confianza, cuando veníamos había un deterioro, todo mundo desorganizado y hemos logrado reconstruir el tejido social, a nivel comunitario, juvenil, de mujeres, de iglesia. Otro obviamente el de los proyectos, es decir, hemos hecho más, porque nuestro criterio es optimizar los recursos, entonces con menos hacemos más, y la gente ve, y en campaña la gente se fija más en lo que se hace.

¿Cuáles son las garantías para cumplir sus promesas?

La cooperación, la empresa privada, que había caído paradójicamente con un gobierno de derecha y el cambio con nosotros que somos un gobierno plural, no voy a mencionar nombres, pero nos han dicho: queremos que continúen, con ustedes nos podemos entender. Entonces hay inversión privada en el municipio, bastantes significativas y transparentemente. Estamos haciendo gestiones con Alemania, el mismo Estados Unidos, tienen proyectos de investigaciones, pero los aportes los vemos para el desarrollo humano y el social.