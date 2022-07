David, un experto en el mundo del acrilismo

David López, de 40 años, es un talentoso ahuachapaneco que desde hace más de diez años decidió romper con los estereotipos y prejuicios de la sociedad, incursionando en talleres de acrilismo, hasta convertirse en un manicurista profesional, oficio que tradicionalmente realizan las mujeres.

López recordó que hace 15 años comenzó a vender productos de belleza, y hace 10 años comenzó a formarse para convertirse en manicurista, con especial atención para ser acrilista. Aseguró que no fue una tarea fácil, pero actualmente tiene su propio negocio en Ahuachapán, se casó hace tres años, y motiva a las personas a seguir sus sueños.

Uno de los mayores retos de este acrilista ha sido la aceptación de las personas, y que vieran su trabajo con normalidad, algo que ha logrado a través del tiempo y su buen trabajo, "ahora las personas me ven con respeto, ya conocen mi trabajo y saben la calidad y esmero con que lo hago", aseguró.

"Al inicio, las personas me veían con desconfianza, cuestionaban mi capacidad para hacer el trabajo, yo sentía como discriminación hasta cierto punto. Pero en el trayecto también encontré personas muy amables que se admiraban que un hombre estuviera en esta área, al inicio se acercaban a mí por la curiosidad de enterarse cómo yo me convertí en acrilista", sostuvo.

López considera que en algunas ocasiones la sociedad discrimina cuando se trata de incursionar en áreas que no son comunes ya sea para hombres o mujeres, y es ahí donde surgen los cuestionamientos sobre su orientación sexual, y los prejuicios. Manifestó que cualquier persona puede ejercer el trabajo que quiera.

"Nunca me molestaron los comentarios machistas, homofóbicos o discriminatorios, al inicio no los entendía y me parecía gracioso porque las personas casi siempre hablan sin conocer. Habían comentarios un poco fuertes, muchas veces esos comentarios eran de los esposos de las clientas, decían que yo no era hombre, que los hombres no incursionan en esta área. No me compliqué, fui fluyendo y dejé que mi trabajo hablara por mi. Aunque no fue fácil, la perseverancia me ayudó", relató López.

Además, aseguró que recibe muchas clientas de otras partes del país, y amigas del extranjero cuando llegan de vacaciones. Y lo más importante para López, que a través de su trabajo conoció "al amor de su vida", su esposa.

"Conocí a mi esposa (Karina Vega de López) aquí, ella era mi clienta, y nos casamos hace tres años. Más joven nunca me imaginé haciendo acrílicos, y mucho menos conocer a mi esposa de esa manera", concluyó el profesional.

Atención. Pueden contactar a David López a través de las redes sociales, en Instagram y Facebook como Uss Murcia o al teléfono: 7230-4014.