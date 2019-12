Davidson dice que hay 43 votos para quitar fuero a Bukele

El presidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson, aseguró que cuenta con el apoyo de sus diputados y de otros partidos políticos para que la Asamblea Legislativa le quite el fuero constitucional al presidente de la república, Nayib Bukele, para que responda ante los tribunales por una demanda de calumnia y difamación tras señalarlo de hurtar cargamentos de la Fuerza Armada y de cometer estafa agravada a la institución, así como de llamarlo "ladrón y mercader de la muerte".

Ayer, en la entrevista de "Frente a Frente", el presidente de ARENA sostuvo que al llegar la petición tienen los 43 votos para proceder.

" Hay quienes piensan que no va a llegar a mucho la acusación que usted ha presentado porque el mismo presidente de la república tiene fuero (inmunidad)", le hizo ver el entrevistador.

"Claro está, pero con 43 votos se le quita el fuero", le respondió López Davidson. ¿Los tienen?, le preguntó el entrevistador. "Los tenemos... más de 43 votos", le reiteró el político de derecha.

El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, aseguró que es un tema que no lo han discutido al interior de su partido, pues sería con el FMLN que lograrían más de 43 votos.

Por orden del presidente Bukele, el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, interpuso un aviso verbal en la Fiscalía General de la República (FGR) contra López Davidson por cometer una supuesta estafa en un intercambio de armas entre la empresa CENTRUM y la Fuerza Armada.

Ante eso, López Davidson presentó una demanda contra Bukele en la Cámara Segunda de lo Penal. Sin embargo, para que Bukele puede ser procesado, las autoridades judiciales tendrían que pedir que le retiren el fuero.

López Davidson dijo que hay solidaridad de parte de los diputados de su partido y considera que "ahí va a imperar un tema de razón".

Sin embargo, no descartó considerar una conciliación con el presidente, sin que se deje de investigar. "Yo creo que basado en como soy, yo creo que sí, a mi me interesa poder buscar entendimientos con el Ejecutivo, me interesa que nuestro país salga adelante", dijo.