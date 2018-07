“Dayana les dijo que Armando no era pandillero”

“Yo, que estaba en esa casa porque Dayana era mi amiga, me quedé abajo con miedo. Cuando de pronto cinco policías golpearon la puerta y me decían que abriera. Así que me fui detrás de Dayana y subí las gradas para pedir las llaves. Fue ahí cuando me fijé que ella estaba al fondo de la habitación llorando, porque los tres policías de gris tenían a Armando tirado en el suelo y a los otros tres bichos ahí también. Dayana les decía que Armando no era pandillero, como los otros tres.

Que era un trabajador. Pero los policías le tiraron la billetera de Armando, no vieron los documentos y no le creyeron. En ese momento me fijé que los cinco policías de azul habían quebrado el candado y que ya habían entrado. Vi cuando empujaron al hijo de Dayana y Armando y vi cuando cayó sentado. Bajé, lo recogí y lo saqué de la casa. Me fui con el niño a la casa de los abuelos.

Unos minutos después llegó Dayana. Nos contó que los policías le apuntaron con un arma y que la obligaron a salir de la casa. Nos contó que todo el problema era por tres bichos pandilleros que se metieron a la casa, mientras huían de los policías. Hablando estábamos cuando escuchamos muchos disparos”.esto es un extracto de lo que dijo el testigo abraham ayer en el juicio.