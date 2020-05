De los vestidos de fiesta a elaborar mascarillas

Después de dedicarse por 25 años al diseño y confección de vestidos de novia y para otras ocasiones especiales, en su taller de costura ubicado en la cabecera departamental de Chalatenango, Lucía Fuentes de Alfaro decidió junto a su esposo Manuel Alfaro aplicar sus conocimientos de costura y sastrería, respectivamente, para elaborar mascarillas.

Comenta que ante la situación por la que los salvadoreños atraviesan debido a la pandemia de covid-19, dimensionó la importancia de tener a la mano insumos necesarios, como las mascarillas, las cuales han escaseado en algunas farmacias a nivel nacional en los últimos meses.

"Realmente comenzamos haciendo para la familia, pero como yo tengo una hija que es doctora, cuando vino de su trabajo me dijo que me estaban quedando bonitas, porque las hacemos de tres telas, y me comentó que no se encontraban en las farmacias, y de gente que veía cuando viajaba en los buses que no encontraban o no alcanzaban para comprarlas. Entonces, eso me dio más la iniciativa y le dije que le haría algunas para que las regalara a quien las necesitara", relató Lucía.

Asegura que fue con el material que una doctora (compañera de trabajo de su hija) le mandó y otra parte de tela que ellos pusieron que comenzaron a confeccionar más tapabocas.

"Nosotros tenemos un pequeño negocio de ropa (Confecciones y Variedades Lucy), pero como tuvimos que cerrar yo me había traído una máquina para la casa, porque también estoy cuidando a mi mamá, porque la tengo en cama. Y ahora al estar aquí encerraditos dije que iba a ocupar un poco de tiempo para esto y con los pocos materiales que tenemos aquí en la casa comenzamos para ayudar a las personas que las necesitan", indicó.

Confesó que nunca se imaginó que lo que aprendió hace más 40 años, cuando inició en el oficio de corte y confección, le serviría para ayudar a otras personas durante una pandemia mundial.

Los esposos Alfaro siguen elaborando mascarillas para sus vecinos y todas aquellas personas que necesitan este producto para protegerse del covid-19, mientras las actividades económicas vuelven a la normalidad y ellos puedan abrir nuevamente su taller.