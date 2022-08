De 170 denuncias por capturas arbitrarias en San Salvador, "solo en cinco se ha detectado responsabilidad": Procurador Apolonio Tobar

De un aproximado de 170 denuncias que forman parte del expediente del primer mes de régimen de excepción en El Salvador, solo en cinco se ha confirmado, preliminarmente, que existe responsabilidad, informó el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar.

Este expediente, según explicó, corresponde a las denuncias recibidas únicamente en San Salvador, departamento donde se han registrado el mayor número de casos sobre violación de derechos. Sin embargo, hasta la fecha la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) ha recibido 3,140 denuncias en todo el país, de las cuales la mayoría están relacionadas con capturas ilegales.

Luego de más de cuatro meses de haber recibido las primeras denuncias, el procurador asegura que no se ha dado una respuesta oficial ya que continúan analizando los avisos.

"Esta semana me han pasado la propuesta de resolución del primer expediente del primer mes de régimen, pero lo estoy revisando minuciosamente porque no quiero cometer ninguna imprudencia", dijo Apolonio.

Además, explicó que antes de emitir una resolución final la PDDH debe continuar con los monitoreos de las acciones ejecutadas por el Gobierno en el marco de la suspensión de garantías constitucionales. "No podemos inventar responsabilidades. Si algo se ha hecho mal, lo vamos a decir", acotó el funcionario.

Sobre la reciente controversia generada tras su participación en una entrevista para el canal internacional CNN, donde fue cuestionado por la falta de pronunciamiento de la institución en los casos de violación a derechos, Apolonio Tobar aseguró que "no se pueden hacer aseveraciones sin tener elementos probatorios. La población no está esperando que yo me pelee, sino que articule esfuerzos para resolver sus necesidades”, dijo.