De cada $10 para obras, Dirección de Obras Municipales solo ejecutó $1.40 en cuatro meses

Morazán: "Denuncian trabajos inconclusos". Usulután: "Obras de la DOM sufren inundiaciones" y "Piden a la DOM finalizar obras". Ahuachapán: "Quejas por demolición de parque". San Miguel: "Cuestionan a concejo por falta de obras". Y a nivel nacional, en varios municipios: "Quejas contra DOM por atrasos en trabajos".

Los anteriores son solo algunos de los titulares que en las últimas semanas ha protagonizado la Dirección de Obras Municipales (DOM), entidad creada por el gobierno de Nayib Bukele para concentrar el dinero destinado a la realización de obras en los 262 municipios del país.

Vendida como una institución que garantizaría hacer un uso eficiente de los recursos; sin embargo, la DOM se ha ido llenando no solo de quejas por obras inconclusas o por realización de obras no solicitadas en lugar de otras sí necesarias, sino también se ha convertido en el foco de descargo de alcaldes, que explican a sus pobladores que no pueden realizar obras porque toda ejecución de fondos para obras está concentrada en la DOM.

¿El problema? O al menos, uno de varios problemas: la ejecución presupuestaria de la DOM no arranca. Luego de los primeros cuatro meses del 2022, de acuerdo al seguimiento de la ejecución presupuestaria disponible en el portal de Transparencia Fiscal, este refleja que la dirección apenas había utilizado un 14 % del presupuesto que tenía destinado para realización de obras, cuando ya debería rondar cerca del 40 %.

Según el Presupuesto General de la Nación 2022, para la realización de obras municipales, la DOM recibirá $262,598, 488 millones. De estos, en los primeros cuatro meses del año ya tenía comprometida la utilización de $53,576,564. Pero ya ejecutados por completo registraba $37,306,230.

Esa última cifra representa el 14.21 % de lo que el oficialismo aprobó entregarle a la DOM para que ejecutara a lo largo de todo 2022. Entiéndase: de cada $10 que el GOES programó usar para obras a lo largo de todo el año, en cuatro meses, la DOM solo había usado $1.40.

Lo anterior significa que, de seguir con ese ritmo, la dirección creada para centralizar el dinero que las alcaldías usaban para diferentes proyectos en sus municipios podría cerrar el año con un 42 % de ejecución; o sea, sin haber utilizado siquiera la mitad de lo programado.

Protestas y manuales

De la mano con la baja ejecución presupuestaria de la DOM caminan también otros problemas. El primero: la falta de obras provocó hace una semana una protesta en la fachada de la institución, a la que se hicieron presente ciudadanos de diferentes municipios para reclamar la falta de obras, entre los que se pudo identificar a gente de Guazapa, en San Salvador; San Pedro Masahuat, de La Paz; o El Paraíso, de Chalatenango, entre otros.

La respuesta de la dirección a la protesta fue la misma que el gobierno da a otros problemas: silencio. Ese mismo día el director de la institución, Álvaro O'Byrne, se encontraba en Ahuachapán junto a dos diputados de Nuevas Ideas anunciando el inicio de trabajos de remodelación del parque El Refugio. El detalle: tras el acto, la población lamentó ante periodistas que, más que remodelar el parque, necesitan reparación de calles rurales.

En los siguientes días, la DOM ha seguido anunciando procesos de contratación. Entre el lunes y viernes, lanzaron siete procesos de contratación, relacionados a consultorías, mejoramientos de casas comunales, ampliación de un automercado, entre otras.

Dichos procesos, sin embargo, adolecen de cumplimiento de marco normativo. Esto debido a que la misma DOM respondió a una solicitud de acceso a la información que tanto el reglamento como los criterios de selección para ejecución de obras están en elaboración.

Pese a esa inexistencia, la DOM ha ejecutado los $37.3 millones antes mencionados. Rastrear cómo se han usado, sin embargo, es más difícil, ya que si bien Hacienda reporta que esa es la cantidad ejecutada —o, en este caso, la que el ministerio ha transferido a la institución—, al rastrear a la propia Dirección esta tiene la casilla de "devengado" en cero.

Al mismo tiempo, la DOM también heredó dos programas que eran ejecutados por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, y cuyos fondos provienen de préstamos. Primero, el Programa hacia la erradicación de la pobreza en El Salvador. Este tenía asignados $4,219,665 para 2022. En cuatro meses, no se reporta ninguna utilización de dicho monto.

Y segundo, el programa de apoyo al Desarrollo Económico Local, el cual tenía asignados $31,631,800. En cuatro meses, solo se habían ejecutado $157,500.