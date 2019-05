¿De dónde espera la Fiscalía que Ana Ligia de Saca pague los $17 millones que le piden de responsabilidad civil?

El fiscal general Raúl Melara habló este jueves sobre el monto de $17,344,229.07 que la Fiscalía General de la República (FGR) exige a la ex primera dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca, en concepto de responsabilidad civil por los fondos públicos apropiados durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca.

Melara dijo que “esos $17 millones salen de lo que se determina que Ana Ligia de Saca ayudó a lavar a través de sus empresas”. En total, durante el gobierno de Saca, los involucrados se apropiaron de más de $300 millones de fondos públicos, revelan las investigaciones.

Según un peritaje de la Fiscalía, la ex primera dama blanqueó el dinero con ayuda de su hermano Óscar Edgardo Mixco, a través de las empresas relacionadas al Grupo Samix (Saca-Mixco).

Melara dijo que la defensa de Ana Ligia de Saca asegura que ella no tiene la capacidad de garantizar el pago por la responsabilidad civil porque sus empresas y bienes se mantienen inmovilizados por las autoridades y, por dicha razón, se suspendió el acuerdo para realizar un proceso abreviado que libraría a la ex primera dama de la cárcel a cambio de su confesión y el pago del dinero.

“Si ellos no pagan, si no garantizan que ese dinero va a volver al Estado, nosotros no podemos estar en la disposición de otorgar procedimiento abreviado con pena mínima”, dijo el fiscal general.

Por otra parte, agregó que si bien la Fiscalía ha inmovilizado varios bienes a la ex pareja presidencial, estos son solamente los que han sido localizados. “Se cree que puede haber más bienes que no se han descubierto todavía”.

“No es posible que tantos millones de dólares hayan pasado por empresas de Saca y allegados y el dinero haya desaparecido. Debemos entender que debe haber otros bienes que no están a la vista de la Fiscalía, con los que ellos (imputados) pueden garantizar el pago de la responsabilidad civil”, dijo Melara.

El fiscal general dijo que en el caso de César Funes, padre del ex secretario de Juventud César Funes, sí ha aceptado el proceso abreviado al garantizar el pago de la responsabilidad civil por un monto de $1,302,212.92. Lo ha hecho presentando tres propiedades que la Fiscalía analiza.

Melara aclaró que la Fiscalía solamente exige una garantía de un monto máximo de pago, pues la cantidad real que los acusados deberán devolver en concepto de responsabilidad civil será determinada por el juez.

“Si el juez determina que la responsabilidad civil (para César Funes padre) va a ser de un millón, entonces hay un remanente a favor de ellos”, ejemplificó.

Por otra parte, destacó que “esta es la primera vez que la Fiscalía va yendo por el dinero de forma anticipada con las personas que han estado involucradas en lavado o corrupción”. “No es posible que las condenas queden en papel, nosotros queremos ir más allá y garantizar que efectivamente el Estado va a tener un resarcimiento”, dijo.

5 mil procesos abreviados

Melara aseguró que los procesos abreviados que se están dando a los acusados de corrupción en el gobierno de Saca no son exclusivos y que solamente en 2018 se hicieron 5 mil.

“Lastimosamente se conocieron con el ex presidente Saca, no es que a unos no se les aplica y a otros sí se les aplica”, aseguró. “En Estados Unidos más del 90 % son casos abreviados y no pasa nada”, añadió.