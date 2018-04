De las cabinas de la radio a la silla municipal congoleña

El pasado 4 de marzo triunfó en el municipio de El Congo el partido naranja, que apostó con Eduardo Ernesto Lara Mata, de 46 años de edad y un comunicador que se ha dedicado a la radiodifusión nacional. Lara señaló que una de las cosas que lo motivó a meterse a la política fue ver cómo se encuentra su municipio, que durante los últimos tres periodos ha sido gobernado por PDC, PCN y ARENA, y que tanto el exalcalde Edwin Parada (PCN) como Rodolfo Hernández (ARENA) se vieron procesados judicialmente por casos de corrupción en la comuna. Parada se encuentra prófugo de la justicia, mientras que Hernández fue absuelto de cargos esta semana por el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana. Lara dice que no quiere ser ave de paso en la comuna y promete trabajar por las comunidades congoleñas. A los empleados actuales les ofrece estabilidad, pero adelanta que también les exigirá trabajar por el desarrollo del municipio.

Fue un triunfo, si no complicado, bastante reñido, que incluso se tuvieron que abrir las urnas y volver a contar voto por voto. ¿Cómo vivió esta situación?

Fueron momentos hasta cierto punto difíciles, porque yo estoy por primera vez en la política, pero estábamos con la convicción y la certeza de que habíamos ganado. Cuando las urnas se abrieron fue por dos partidos que no les habían asignado unos votos, tenían el problema entre ellos, nada que ver con el triunfo de nosotros.

Muchas veces los comunicadores tenemos la oportunidad de estar de cerca con la política. En su caso, que ya cruzó esa línea, ¿cómo ha vivido esa experiencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro?

Es totalmente diferente; para mí ahora que ya estoy metido en esto me doy cuenta de que es totalmente diferente a la comunicación, ahora son otros compromisos. En cuanto a la presión, hay no de un oyente, sino de las personas, de las comunidades que quieren algo diferente en el municipio.

GANA gobernará por primera vez un municipio en el departamento y El Congo ha tenido tres partidos diferentes en los últimos tres periodos. ¿Cómo asume este reto de llegar a administrar esta alcaldía que parece muy inestable para los partidos políticos?

Es un reto, la misma gente lo dice. Aquí gobierna un partido y se va y viene otro, aquí quisiéramos que hubiera un partido que gobernara por dos o tres o más periodos. Creo plenamente, primero en Dios y después en el trabajo que vamos a llevar a cabo, en que vamos a ser el primer partido que vamos a hacer de dos a tres periodos. Me atrevo a decirlo por la convicción que nosotros llevamos, el interés, las ganas, el deseo de apostarle y de hacer algo bueno por El Congo. Vamos a trabajar y vamos a apostar de dos a tres periodos al frente de la alcaldía.

¿Qué ofrece el alcalde Lara a partir del 1.º de mayo, cuál va será su forma de trabajar?

Trabajo, progreso, visión. El Congo lo que necesita es eso, necesita trabajo, a través de muchos proyectos. Vamos a trabajar en el área de prevención de la violencia. Como GANA manejábamos 20 torneos de fútbol, ahora como alcaldía los vamos a seguir manejando, y más si se puede. Vamos a buscar toda la ayuda necesaria, vamos a trabajar en el turismo, tenemos el lago que es un lugar bonito y lo vamos a trabajar para salir a adelante y cada día tener más trabajo para la gente.

¿Qué les promete a los empleados de la alcaldía?, que como ya es sabido cuando hay un cambio de partido en la administración se genera cierta incertidumbre.

Yo les ofrezco que el trabajo siempre va a existir, solo que en la alcaldía hay mucha gente que trabaja muy bien, que tiene años de trabajar y lo hace muy bien; lastimosamente algunos si no rinden como yo quiero que se trabaje obviamente habrá que cambiarlos. Yo voy con las ganas, el deseo, no de crear enemigos dentro de la alcaldía, sino al contrario. Ha estado desordenado, lo que vamos a llegar a poner es orden.

¿Ya se ha conformado la comisión de transición en la comuna con el concejo saliente?

Ya hablamos con el concejo saliente y entrante y ya están preparadas las comisiones, son 19 comisiones. Hemos puesto a las personas que tienen la experiencia como para llevar todo transparentemente, como tiene que ser, estar seguros de lo que ellos nos entregan y estar seguros de lo que nosotros recibimos para poder hacer una buena gestión.

¿Tiene previsto cómo va a recibir la alcaldía?; es decir, en qué condiciones, financiera, administrativamente hablando...

La verdad así exactamente aún no, es prematuro decirlo, tengo en estos días una reunión con la gerente administrativa quien me va a retroalimentar de cómo está todo. Fuentes cercanas me han dicho que la alcaldía la vamos a recibir no tan mal como quizá algunos puedan imaginarse, ojalá la reciba en las mejores condiciones para poder trabajar.

Muchos alcaldes se comprometen en sus primeros 100 días de trabajo a realizar x o y obra, ¿usted a qué se compromete?

Sí, nos vamos a comprometer, primero porque el presupuesto ya está, ya me dijeron que hay varios proyectos que se van a ejecutar. Que tenga plena confianza la gente de El Congo que así lo vamos a hacer. Le vamos a apostar desde el 1.º de mayo. El municipio lo ha pedido, el casco urbano, calles, vamos a trabajar en calles, vamos a trabajar en las canchas de fútbol, el polideportivo, sin dejar a un lado los cantones, sabemos las necesidades que existen.