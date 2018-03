De lavar platos en Estados Unidos a alcalde electo de Intipucá

"He visto bastantes necesidades de mi pueblo y es lo que me conmovió. Y me preguntan ¿por qué alguien ganando bien en Estados Unidos (EUA) quisiera venirse?, pero el dinero no lo es todo en la vida".

Con esa frase explica José Elenilson Leonzo su decisión de participar en la política y buscar gobernar la alcaldía de Intipucá, en La Unión, lo cual logró el pasado 4 de marzo.

No es la primera vez que participa en política; su primera candidatura se dio en el año 2000, pero no alcanzó los votos necesarios para llegar a gobernar la comuna.

Y desde esa derrota se alejó y desistió de sus aspiraciones de ser alcalde, pero 18 años después volvió a competir y esta vez ganó la alcaldía con la bandera del PCN.

Foto LPG/Juan Carlos Díaz

Leonzo tiene 48 años de edad, y casi toda su vida ha residido en EUA, pues afirma que emigró a los 12 años de edad debido a la situación de guerra que vivía El Salvador. Agrega que en su travesía al país del Norte debió caminar largos tramos, aguantó hambre, sed, lluvias y frío, pero logró llegar a su destino.

Después de cinco años de haber pisado tierras estadounidenses logró obtener la residencia y cinco años después la ciudadanía americana, pero ese logró, asegura, nunca lo alejó de sus raíces y su pueblo natal Intipucá, a donde ha regresado para ayudarle a las comunidades.

"Me preguntan ¿por qué alguien ganando bien en Estados Unidos (EUA) quisiera venirse, pero el dinero no lo es todo en la vida".

"Me siente muy comprometido con mi gente, porque fueron unas elecciones donde demostramos que el pueblo es el que decide. Y mi compromiso es real, de hechos y no palabras. Yo empecé a trabajar diferente al resto de candidatos, ver dónde estaban las necesidades e inyectarle ayudas", apuntó el alcalde electo por Intipucá.

El nuevo alcalde detalla que ejerció diferentes trabajos en EUA; recuerda que su primer empleo fue embolsando comida en un supermercado, después pasó a lavar platos en un restaurante, años después fue mesero, y luego alcanzó a ser el administrador del restaurante.

Foto LPG/Juan Carlos Díaz

Toda esa vida dedicada a trabajar afirma que le permitió crear sus propias empresas en El Salvador; una dedicada al rubro de transporte y otra relacionada al envío de remesas.

Este residente en Norteamérica tiene definida cuáles serán sus prioridades en cuanto a proyectos municipales que requiere el municipio de Intipucá, entre estos menciona la introducción de agua potable en el cantón La Magueyera, la construcción de la carretera hacia la playa El Esterón y un malecón, así como la creación de un pupusódromo en el parque del municipio.

Pero agrega que también hay comunidades como el cantón El Aceituno que no cuentan con energía eléctrica y eso también está entre sus objetivos.

"Vamos a trabajar con varias directivas y vamos a incluir a toda persona que quiera apoyar".

"Yo me voy a dedicar a la administración municipal, pero siempre pidiendo el apoyo internacional, y vamos a tener que salir bastante seguido para reunirnos con empresarios, con comunidades en Washington, Maryland y Virginia. Vamos a trabajar con varias directivas y vamos a incluir a toda persona que quiera apoyar", comentó Leonzo.

El alcalde electo asegura que su administración será de gestión con organizaciones internacionales no gubernamentales, y tiene previsto realizar visitas a Japón e Italia para buscar fondos para ejecutar los proyectos que tiene previsto realizar en los próximos tres años.

El recién electo jefe edilicio no es ajeno a que el municipio intipuquense continúa exportando migrantes hacia EUA, y por ello señala que tiene previsto implementar talleres y gestionar empleos con las grandes empresas para los jóvenes, pero además quiere potenciar el desarrollo turístico para generar oportunidades de trabajo en la localidad.

"En materia de transparencia la idea mía es hacer un canal de televisión de la alcaldía, en el cual vamos a reflejar los ingresos y egresos que tiene la alcaldía, cuanto tenemos para los proyectos y publicarlos para que haya esa transparencia que nunca lo ha habido en Intipucá", señaló.