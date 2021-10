"De ninguna manera debió permitirse una situación como la de ayer (partido de La Selecta con 31,000 aficionados)": Jorge Panameño

El infectólogo Jorge Panameño habló la mañana de este jueves sobre la crítica situación actual que atraviesa el país por la pandemia por covid-19, razón por la cual las autoridades no debieron haber permitido un lleno total en el partido entre El Salvador y México.

"De ninguna manera debió permitirse una situación como la de ayer (partido de la selección con 31,000 aficionados). A mí como médico me preocupa la vida, las variantes (de #covid19) pueden hacer desarrollar neumonías en cuestión de días", dijo el infectólogo durante la entrevista matutina Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Esto debido a que, a pesar de que se exija la cartilla de vacunación, las vacunas no inmunizan y los casos positivos de covid-19 se podrían disparar luego de la masiva aglomeración que hubo en el estadio Cuscatlán, donde muchas personas ni siquiera usaban mascarilla o la utilizaban de manera incorrecta.

"Las vacunas no inmunizan, ofrecen protección contra manifestaciones fuertes de la enfermedad. No van a bajar la transmisión; una actividad como la de ayer (partido de La Selección contra México) es un evento superdiseminador (del #coronavirus)", agregó.

De acuerdo a Panameño, actualmente la cifra de contagios real es de 3,000 a 4,000 casos diarios, muy por arriba de los más de 300 que reporta el Ministerio de Salud (MINSAL). Aseguró que de no implementar medidas para el mes de noviembre se podrían llegar a 30,000 casos diarios.

Además, indicó que la cifra de muertes diarias va de los 40 a 80 fallecidos por la enfermedad. La cifra más alta reportada por las autoridades de Salud en un día fueron 19, el pasado 4 de octubre.

De acuerdo a una publicación realizada por La Prensa Gráfica con datos de médicos que trabajan en El Hospital El Salvador, el pasado domingo 10 de septiembre ellos registraron 44 muertes por el virus y el MINSAL solo reportó 11, lo que demuestra que las autoridades del gobierno no muestran con sus cifras la realidad de la pandemia y la crisis hospitalaria que atraviesa el país.

A pesar de eso, las cifras del MINSAL, en cierta medida, corroboran el incremento de muertes. Según datos oficiales, los decesos hasta este 14 de octubre ya superan a los de octubre de 2020. Hasta hoy se registran 175 muertes y en octubre del año pasado se reportaron 131.

Panameño indicó que de no tomar medidas la situación se podría agravar. "A la ciudadanía: si no se toman medidas como cierre de escuelas por un mes, no más situaciones como la de anoche (partido de fútbol con 31,000 personas) y si no se controlan aforos y acelera vacunación (anticovid), el panorama es sombrío".

De igual forma, indicó que los ingresos por covid-19 a los hospitales son de personas que no han sido vacunadas o solo tienen una vacuna, por lo que a muchos los lleva hasta la muerte, aunque "la vacuna no es suficiente", dijo Panameño, y siempre es necesario tomar medidas de bioseguridad.

"Nueve de cada 10 ingresados (por #covid19) no tienen vacuna o solo tienen una... Ese 90 % necesita vacunarse o completar su esquema; la mayoría de personas está pidiendo su tercera vacuna y eso impacta en el 10 %, esa tercera dosis solo funcionará ahí", dijo.

Panameño criticó la medida del gobierno de implementar la aplicación de la tercera dosis sin antes asegurar la primera dosis en la población, puesto que, la inmunización completa es la que asegura en mayor porcentaje las posibilidades de sobrevivir al virus.