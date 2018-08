De presentador promesa a presidente corrupto: la historia de Saca en fotos 

Elías Antonio Saca ha pasado de ser el recuerdo de un popular comunicador a ser un expresidente que acepta haber saqueado millones de dólares al Estado salvadoreño.

Estas fotos muestran parte de lo que pasó en su vida en medio de esa historia.

Vivió su infancia en Usulután como muchos salvadoreños en sus años escolares. Disfrazándose y bailando frente a los demás en los actos culturales. De esos momentos son algunas de las fotos más antiguas.

Fotos de LPG/Archivo

En una de las imágenes de archivo se le puede ver cerca de monseñor Óscar Arnulfo Romero, en los años 70 cuando fue acólito, época en la que el ahora beato Romero fue obispo de Santiago de María.

Pero ese no es el Tony Saca que conoció El Salvador. Otros quizá tengan presente su voz saliendo de las radios, trabajo en el que se inició en 1978 y por el que recibió premios. Fue una atracción que inició en su infancia.

Muchos otros lo recordarán más de su época en la pantalla de televisión, como reportero y narrador deportivo. Fue la labor que le dio más fama ante el público.

Cuando empezaba a hacerse un nombre en los medios, Saca inició estudios de periodismo en la Universidad de El Salvador, en 1983. Un año antes, narró la Copa del Mundo de fútbol que se desarrolló en España.

Como un “muchacho emprendedor y con don de gente” lo describió en algún momento el presentador Sergio Gallardo. Él fue su mentor en el paso de la radio a la televisión. Saca compartió también con Mauricio Saade Torres. Dejó la televisión en 1992, pero volvió para narrar el Mundial de Francia en 1998.



Saca no terminó su carrera universitaria. Siguió trabajando en comunicación y, en 1987, decide comprar participación en una radio.

Antonio Saca se casó en 1989 con Ana Ligia Mixco, hija de un exdiputado del PCN por ocho períodos consecutivos. Ella concursó en Miss El Salvador. Estudió Idiomas y Publicidad, pero no concluyó ninguna de esas licenciaturas. Mixco de Saca también está siendo procesada por enriquecimiento ilícito.

Hace 15 años, Saca estaba en plena campaña electoral. Entonces aseguró haber “vivido la crisis como cualquier otro”, luego de la quiebra de la algodonera de su papá, don Ricardo Jacobo Saca Hirezi.

Saca resultó electo presidente en unos comicios que se desarrollaron el domingo 21 de marzo de 2004. Recibió el 57.7 % de votos válidos. Para entonces ya era empresario de telecomunicaciones y dueño de un importante conjunto de radio emisoras de cobertura nacional.

Saca conoció a dos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Dijo que le gustaba leer sobre Juan Pablo II y que el religioso polaco era la persona a la que más admiraba.

El locutor y ahora diputado Raúl Beltrán Bonilla contó, en 2003, que le mencionó a Saca que podía ser candidato a alcalde de San Salvador. "No, no, yo no estoy luchando para ser alcalde, yo voy a ser presidente de El Salvador", le habría respondido.

"No, no, yo no estoy luchando para ser alcalde, yo voy a ser presidente de El Salvador"

Saca fue detenido la madrugada del domingo 30 de octubre de 2016, durante la fiesta por la boda de uno de sus hijos. Ahí también fueron detenido César Funes, exsecretario de Juventud; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Élmer Charlaix, exsecretario privado de la presidencia, se entregó en la DAN pocos días después. También fueron detenidos otros tres funcionarios de Casa Presidencial. Llevan en prisión un año con nueve meses en el Centro Penitenciario la Esperanza, Mariona.

Ayer, martes 7 de agosto, Saca volvió a sorprender al país con su confesión de delitos durante su presidencia, lo cual le ayudará a para recibir una condena menor y un procedimiento abreviado. La Fiscalía aceptó el proceso y pidió las penas más bajas para el expresidente y otros implicados.

Foto EFE