¿De qué depende que la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto de la nación mañana?

El Salvador recibió el 2017 sin presupuesto y habiendo pasado ya dos semanas nada ha cambiado porque las bancadas de ARENA, PCN, PDC y GANA mantienen firme la postura de no votar por un proyecto de presupuesto que consideran desfinanciado, es decir, que no cuenta con las partidas para cubrir gastos relacionados con pensiones,veteranos de guerra y escalafones de empleados públicos.Hoy, sin embargo, en los pasillos legislativos se hablaba que el Gobierno del FMLN había hecho modificaciones presupuestarias por lo que en la víspera de la plenaria los diputados empezaron a hablar ya de ceder sus votos.GANA y PCN, por ejemplo, dijeron que hasta no ver no creer. Por la mañana nadie había visto o tenido acceso a ver alguna modificación presupuestaria, por lo que sus votos dependen de los cambios que posiblemente se conozcan mañana en la comisión de Hacienda. La plenaria está programada para la tarde.ARENA, por su parte, insiste en no votar, en alejarse de la mesa fiscal con el gobierno y añade algo más: si el presupuesto se aprueba mañana desfinanciado recurrirá a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.