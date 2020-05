Debate legal por declaración de patrimonio de comité de crisis

La renuncia de los cinco representantes de la academia y empresa privada al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, encargado de vigilar que el Gobierno haga buen uso de los $2,000 millones aprobados para enfrentar la pandemia del coronavirus, terminó en la discusión sobre si se convirtieron en funcionarios obligados a declarar su patrimonio.

Quienes renunciaron al comité, en una decisión del lunes anterior, son los representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).

El Gobierno los señaló de hacerse a un lado del ente fiscalizador porque no quisieron presentar su declaración patrimonial ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como cualquier funcionario. Nayib Bukele, presidente salvadoreño, incluso publicó en Twitter que aunque ya renunciaron siempre tienen que informar todos sus bienes, como exige la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito.

Los abogados Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal de la Fundación Nacional para El Desarrollo (ALAC-FUNDE); Rodolfo González, exmagistrado de la CSJ; y las docentes de Derecho Marcela Galeas y Ruth Eleonora López coincidieron ayer en que los miembros del comité no están obligados por la ley a presentar declaración patrimonial.

Los especialistas en Derecho dijeron que ninguno de los académicos y privados tenía la potestad de tomar decisiones sobre el destino de fondos públicos en el comité, integrado también por los ministros de Salud, Turismo, Hacienda, Economía y Obras Públicas y el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro.

"Ellos no tienen carácter de funcionarios, allí se equivoca el Ejecutivo cuando dice que ellos iban a adquirir el carácter de funcionarios. No están en la lista que da la ley y no hay, hasta donde yo sepa, una resolución de la Corte Suprema de Justicia que haya dicho que ellos tendrían que haberlo rendido", dijo González.

Mientras que Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, señaló: "Es atendible que ellos por tema de transparencia dieran su declaración de patrimonio. Porque aunque yo no maneje fondos públicos, pero qué tal que yo manipulo o maniobro adentro del comité a qué empresas contratar para la adquisición de equis producto o insumo médico. ¿Y qué tal que yo tengo interés en esa empresa?".

Escobar agregó que solo la CSJ les podría haber exigido su declaración patrimonial, aunque dudó que esa sea la razón de la renuncia, como señaló el Gobierno.