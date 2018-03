Debate político frena búsqueda de desaparecidos

Lee también

La diputada Patricia Valdivieso, del partido ARENA, asegura que el Gobierno no se ha tomado en serio la búsqueda de los desaparecidos por el crimen organizado, y que por esa razón su iniciativa de ley de la comisión interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas víctimas del crimen organizado o delincuencia común no ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa, desde el 16 de enero del año pasado.“Motivados por las miles de personas que desaparecen cada año y porque toda persona, según nuestra Constitución, es libre y bajo ninguna circunstancia puede ser sometida a alguna condición que menoscabe su dignidad humana, es que tomamos a bien presentar esta iniciativa en enero de 2016, pero hasta hoy no se ha aprobado porque el FMLN ha estancado la discusión diciendo que este es un tema que debe verse separado del tema de los desaparecidos por la agresión armada en que estuvo el país”, dijo la diputada.Valdivieso explicó que su propuesta contempla que la comisión pro-búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado también busque a los desaparecidos por el crimen organizado y que el presupuesto para esa comisión sea incrementado.“Les hace falta resolver alrededor de 200 casos desde la agresión, y el año pasado solamente resolvieron tres. Nos parece que esa comisión debe tener más presupuesto, de los aproximadamente $200,000 que recibe, y que así también busque a los desaparecidos del crimen organizado”, dijo Valdivieso.La funcionaria también señaló que el FMLN solamente dice que “los desaparecidos del crimen son otra coyuntura” y no hace otra propuesta.