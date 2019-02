Debaten si la Asamblea debía cesar TLC Taiwán

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre El Salvador, Honduras y Taiwán fue ratificado por la Asamblea Legislativa para que pudiera convertirse en Ley de la República, luego de un largo proceso de negociación entre los Órganos Ejecutivos, sobre las cuotas y aranceles que se cobrarían o se eliminarían. Por eso es que para Rigoberto Monge, el representante del sector privado en varias negociaciones de acuerdos comerciales, la instancia que debió haber analizado la cancelación del TLC con Taiwán debió haber sido la Asamblea Legislativa.

"La pregunta es esta: ¿esa facultad del canciller de presentar una carta de denuncia (anulación del TLC) tiene el poder legislativo necesario? Para mí, el canciller, o el presidente a través del canciller, debería haber ido a preguntarle a quien hizo la ley, la Asamblea Legislativa, sobre ese tema y explicarle a la Asamblea por qué lo estaba haciendo", manifestó Monge el martes por la noche en el programa "Sin su permiso", transmitido en el Canal 33.

Monge dice que esto es parte del respeto a la institucionalidad ya que, formalmente, este acuerdo comercial en particular no ha sido derogado.

El Ministerio de Economía, ante peticiones de diputados, presentó un informe sobre el proceso de denuncia del tratado (así se llama el proceso de retiro del TLC). Ahí se establece que desde el 15 de marzo queda sin efecto.

La ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, aseguró que fue la cancillería la que debía explicar los procedimientos y la forma, porque a esta instancia le correspondía tomar la decisión.

En reacción, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que aseguró que cumplió con la Ley de Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo al comunicar la finalización del TLC con Taiwán. Sin embargo, señaló que lo hizo después de que el Ministerio de Economía publicó el Acuerdo Ejecutivo 1739, el cual contenía el "Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador" de 2019 entre el país y Taiwán, "dejando establecido en su artículo 5 que dicho acuerdo entraría en vigor del 1 de enero de 2019 hasta el 15 de marzo del mismo año".

El Acuerdo Ejecutivo 1739 fue publicado el 20 de diciembre de 2018, en momentos que la ministra de Economía había prometido a los empresarios y exportadores mantener el TLC con Taiwán hasta que la República Popular de China ofreciera algo similar.

Uno de los sectores más afectados por la anulación del acuerdo comercial es el azucarero, el cual tenía una cuota de exportación de 80,000 toneladas libres de arancel, lo que significaba un ingreso de $30 millones.

De hecho, Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de COEXPORT, asegura que un cargamento de azúcar va en ruta hacia Taiwán y atracará el 15 de marzo. "Entonces, ¿qué pasa ahí, qué pasa con esas negociaciones, quién pierde?", dijo Cuéllar en Canal 33.

Héctor Dada Hirezi, exministro de Economía y también exlegislador, sostiene que la cancelación de este acuerdo es la consecuencia "esperada" del cambio de reconocimiento del gobierno de Pekín como representante del pueblo chino, en lugar de Taipéi. "Esa imprevisión salvadoreña es un reto para desarrollarnos. Está en el sector privado, en el gobierno... es parte de nuestra naturaleza", sentenció Dada Hirezi.

El economista dijo que el proceso de reconocimiento de Pekín no se hizo de la mejor manera, pero que, a estas alturas, es algo a lo que hay que enfrentarse.

El excanciller de la república y excandidato a la presidencia por el FMLN Hugo Martínez mencionó ayer en la entrevista "Frente a frente" de TCS que hay que indagar con más profundidad a quién le tocaba denunciar el TLC con Taiwán.

"Este caso es muy sui generis. Incluso me enteré, pero no profundicé, que este caso la denuncia se hizo ante el país que ahora El Salvador reconoce, que es la República Popular de China. Entonces, no quiero adelantar una opinión, quiero analizarlo bien", manifestó Martínez. El excanciller sostiene que el tema es muy delicado y ofreció realizar un análisis diplomático, jurídico y político antes de dar una opinión.