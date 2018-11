Debaten sobre el populismo "el enemigo de la democracia"

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) realizó ayer el foro "Nuevos populismos y alternativa democrática", en el que estuvo presente Carlos Calleja, candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País.

El conversatorio inició con una frase del Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa: "El populismo es el principal enemigo de la democracia", una idea que desarrolló el diputado Rodolfo Parker, secretario general del PDC. Sus palabras pronto se dirigieron a uno de los competidores de la contienda por la presidencia, Nayib Bukele, a quien identificó con esta tendencia.

"Populismo es decir que se tiene cerrado un trato con una aerolínea alemana para operar un aeropuerto cuando ni siquiera has ganado la presidencia", dijo.

El segundo en el programa fue Rubén Hidalgo, el director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), uno de los dos únicos participantes no partidarios del evento, quien, sin embargo, se presentó afín a la democracia cristiana.

El politólogo señaló los principales caldos de cultivo que permiten el crecimiento del populismo en todo el mundo, que no son otra cosa que aquellas necesidades que los gobiernos no cubren por falta de capacidad o de, simplemente, interés.

"El populismo toma y se aprovecha de lo que la democracia deja en el camino, de aquello que no alcanza a cubrir. Por eso los gobiernos democráticos deben ser cada vez más eficientes, para evitar que este tipo de movimientos crezcan", comentó Hidalgo.

El abogado Francisco Bertrand Galindo, quien fue ministro de Seguridad Pública a principios del milenio, se dedicó a explicar qué es el populismo y cuáles son sus características más destacadas.

Para el analista, este no tiene que ver con la ideología de quien lo practica, sino, más bien, con la manera en la que administra la cosa pública: aquel que ejerce un gobierno personalista, en que las demás instituciones no existen; aquel que impone medidas que pueden resultar populares, pero que sabe que no son sostenibles en el tiempo sin causar perjuicio en las finanzas del Estado; aquel que da la falsa impresión de que puede resolver los problemas del país "pasado mañana".

"Si yo no tengo empleo hoy y Carlos Calleja dice que va a dar empleo, yo estoy esperando que el 5 de junio, después de que tome posesión, yo ya lo tenga. Pero ustedes saben que no va a ser así. Va a tener que construir una plataforma de generación de bienestar para que pueda haber empleo. Un líder responsable se los va a plantear así", comentó.

Ofrece seguridad

Cuando llegó el turno de Carlos Calleja, este basó su exposición sobre su recién lanzado plan de seguridad.

"Le vamos a dar prioridad al tema de prevención, inversión social focalizada y una persecución del delito de una forma inteligente, utilizando las mejores herramientas de la tecnología para hacer las cosas bien, porque no creemos en una guerra interminable para los salvadoreños entre el Estado y las pandillas", comentó Calleja en su discurso.

Terminado el evento, el candidato atendió a los medios, y se refirió a los disturbios de esta semana en Santa Tecla, que dejaron saldo de una persona muerta por un disparo hecho presuntamente por un miembro del CAM.

"Entiendo que hay una investigación en curso, que debe terminarse para deducir responsabilidades", dijo Calleja.

En otro tema, aseguró que no le preocupa que alcaldes y diputados de los partidos que conforman la Alianza por un Nuevo País hayan decidido hacerse tránsfugas y darle su apoyo a otros aspirantes. "Vamos a trabajar los que estamos", acotó el candidato.