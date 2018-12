"Debemos dejar de pensar que la violencia en el hogar es algo privado"

Gracia López es especialista en proyectos de Estado de Derecho de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Ella explica que para ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres le han apostado a brindar asistencia técnica y herramientas a fiscales, policías, forenses y jueces para que no revictimicen a las mujeres que deciden denunciar a sus agresores. También le han apostado a mejorar las estadísticas para que las instituciones puedan atender el problema de forma integral.

¿Cuál es el diagnóstico que ustedes han hecho sobre la violencia de género en el país?

USAID viene trabajando en el tema de violencia contra la mujer desde hace algunos años. Desde 2013 venimos desarrollando el proyecto de fortalecimiento del sector justicia para fortalecer la respuesta del Estado. Para efecto de conocer mejor qué es lo que estaba pasando, hemos trabajado con la DIGESTYC y Ministerio de Seguridad para elaborar la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, que reveló cifras alarmantes. Por ejemplo, reveló que siete de cada 10 mujeres en El Salvador han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida. Según Naciones Unidas, una de tres normalmente es víctima. En El Salvador estamos hablando de siete de 10, es realmente alarmante. Un 50% de las mujeres dice que ha sido víctima de violencia en el hogar. Y ahora hablamos de que el lugar es el hogar, ya no hablamos del ámbito privado, porque hablar del ámbito privado es sentirse como si es un tema privado y secreto, donde el Estado no tiene que meterse. Yo uso con mucha cautela el término de ámbito privado, porque tenemos que empezar a dejar de pensar que eso es algo privado, que pasa entre las parejas, y que no nos metemos.

Hay jueces que todavía se refieren a estos casos como "delitos de alcoba". ¿Cuál es la percepción de ustedes de cómo está respondiendo el sistema judicial?

Es correcto. Nuestra apuesta va encaminada a dar asistencia técnica a todos los proveedores de justicia, desde la denuncia. Los juzgados especializados están siendo una herramienta importante para avanzar en estos temas, y como USAID estamos trabajando para fortalecer, además de la asistencia técnica que damos. También estamos dándoles capacitaciones, equipamiento para que mejoren esta respuesta y cosas como la que usted menciona ya no se den. Es importante visualizar las cifras alarmantes que hay y atenderlas de una forma integral.

Este año la Corte Suprema de Justicia declaró como inexistentes las estadísticas sobre condenas por feminicidios. ¿Ha mejorado la calidad de información que se maneja en el sistema judicial?

Creo que hay dos formas de saber cómo estamos y ninguna es perfecta: una es conocer cuántas denuncias hay sobre el tema. Esa no es una cifra perfecta, porque es un delito que es subregistrado. Nuestra encuesta reveló que solo seis de 100 mujeres que habían vivido violencia interpusieron una denuncia. Por eso vienen a complementar el panorama encuestas como esta. Estamos mejorando la estadística y tratando de dar luz a lo que está sucediendo, de darle herramientas al sistema judicial, para que esto nos permita hacer propuestas de políticas públicas y modelos integrales. Si lo hacemos de forma integral, funciona. Lo estamos haciendo ahora en seis municipios y estamos viendo que en el centro judicial Isidro Menéndez ahora hay una cifra de condenas del 62%.

Hasta hace poco la Fiscalía lanzó una política para que todos los asesinatos de mujeres sean investigados como feminicidios ¿Cree que la ausencia de esta política incidió en que muchos casos quedaron impunes?

Ahora que la Fiscalía tiene esa herramienta esperamos que haya más claridad de cómo investigar este tipo de delitos. Esto aunado a que las instituciones se coordinen mejor, porque es un proceso que nosotros entendemos como una cadena, donde cada uno de los eslabones deben ser fortalecidos, y eso es lo que va a llevar a reducir la impunidad. Las cifras nos están diciendo que a pesar de que muy pocas mujeres denuncian, ahora son más las que denuncian. De 2016 a 2017, solo en las UNIMUJERES, donde la Policía atiende a víctimas de violencia de género, han subido las denuncias en un 400%. Esto nos dice que las mujeres estamos saliendo de ese miedo de denunciar, y a decir ya basta. Eso implica una gran presión para la justicia de responder, y ahí es donde venimos nosotros como USAID a apoyar a las instituciones a hacer sus procesos más eficientes, a revictimizar menos, para responderle a las mujeres que han tenido la valentía de denunciar este tipo de delitos.

El feminicidio puede ser el último eslabón en una cadena de violencia, pero también está la violencia sexual. Entre 2013 y 2018, hubo 1,443 violaciones. ¿Qué hace falta para empezar a contrarrestarlo?

Estoy completamente de acuerdo que la violencia es un ciclo que va escalando, puede empezar de formas sutiles, como los celos, y escalar a violencia física, patrimonial y terminar en un feminicidio. Hay algunas prácticas que pueden ayudar a que haya menos revictimización en ese tema. Por ejemplo, las cámaras Gesell, que permiten que las víctima no tenga que enfrentar a su agresor en un proceso judicial.Hemos desarrollado 36 diferentes centros de atención a víctimas, en los cuales, algunos, hay cámara Gesell. Solo en Sonsonate ha llevado a arriba del 60% de condenas en este tipo de delitos... Es importante que las mujeres pasemos de ser víctimas a sobrevivientes que estamos empoderadas, y que podemos salir adelante en nuestras vidas.

¿Quién tiene que empezar a impulsar este tipo de atenciones?

Creo que cada institución del Estado tiene que tomar su parte. En los centros integrados lo hemos hecho trabajar con el ISDEMU, con procuraduría, para dar asistencia psicológica, pero hay pocos recursos en teste tema. Como USAID estamos tratando de ver oportunidades para acercarnos a organizaciones de la sociedad civil para que complementen con servicios. La asistencia psicosocial es importante para que una persona pueda superar el trauma que la violencia ha causado a su vida.

En una sociedad como la salvadoreña, ¿de qué son síntoma los feminicidios?

Son la expresión máxima de la desigualdad de poder que hay entre las mujeres y los hombres, y que tienden a ser más fuertes en una sociedad patriarcal. Es la máxima expresión de diferentes tipos de violencia que las mujeres y las niñas hemos vivido a lo largo de la historia.

Usted habla de que se debe empezar a atender el problema desde otros escenarios. ¿Qué opina de lo que se está haciendo desde las escuelas? ¿El currículo actual ayuda a erradicar estas relaciones desiguales?

Sin ser experta en ese tema, lo que puedo decirle, que las desigualdades de poder las veo en todos los aspectos de la sociedad. Se tiene que abordar desde el hogar, desde la escuela, en los trabajos, con políticas públicas hacia toda la población. Definitivamente en la escuela hay mucho más que hacer. Hace poco estaba en una presentación y nos hablaban ‘si ustedes quiere ver cómo está la sociedad, solo miren cómo se utilizan los espacios públicos en las escuelas’. Muchas veces los niños están jugando fútbol, o básquetbol, utilizando ampliamente el espacio público, y las niñas están en pequeños espacios y no utilizando el espacio público. Sí creo que hay formas de poder cerrar esas brechas de desigualdad que hay desde la infancia. Creo que la escuela, los maestros, los padres de familia, todos los que estamos involucrados en la vida de los niños y las niñas debemos de empezar a empoderar, de que somos una sociedad sumamente machista y que eso no está bien, y que no es tolerable. A los niños decirles que uno no nace machista. Todo lo que se aprende, se puede desaprender. Hay mucho trabajo que hacer. En el tema de nuevas masculinidades, en el tema de niñas y adolescentes, y claro las escuelas tienen un rol y un gran potencial en este tema.

La violencia económica es uno de los temas de los que menos se habla...

Hay formas mucho más invisibles de violencia que pueden ser igualmente peligrosas. Hay muchas relaciones de poder que se basan en el empoderamiento económico de las personas, ahí tenemos que pensar en estrategias de empoderamiento económico de las mujeres. Si les estamos pidiendo que denuncien, también tenemos que dar una salida económica para que la persona que sabe que no puede regresar a su casa pueda ser económicamente activa y salir adelante. Hay formas sutiles de violencia, como el acoso sexual, la discriminación en los empleos, que se tienen que trabajar desde las mismas instituciones. Ya que estamos hablando de eso le menciono que estamos empezando en casa: desde la oficina de USAID nuestro administrador está apoyando mucho lo que se llama una alianza para prevenir una conducta sexual inapropiada, que se basa en crear un ambiente laboral, respetuoso, incluyente, sano, que no permita la discriminación... Eso mismo estamos trabajando en las instituciones del Estado, que empiecen internamente, reevaluando políticas públicas.

Gracia López. Especialista en proyectos de USAID