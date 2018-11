José Vila del Castillo le apuesta a que los países de Centroamérica y del Caribe sean capaces de prever el siguiente paso de las organizaciones transnacionales en la región. En esta charla con LA PRENSA GRÁFICA cuenta que como representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se propuso "tomarse unos cuatro días" para que representantes de la región se respondan a la pregunta de ¿dónde está la salida para combatir de mejor manera el crimen transnacional? Asegura que se han logrado avances, pero siempre se ha ido un paso atrás de los criminales.

¿Hace lo suficiente la región para combatir el crimen transnacional?

Todos los esfuerzos de la región desde México hasta Argentina han sido muy positivos. Hay instituciones que no estaban creadas, como las unidades de crimen organizado, los marcos legales de lavado de dinero o la lucha contra la corrupción. Ahora que viene la agenda 2030 es la oportunidad para intentar un salto cualitativo y pensar en acceso a la justicia y la lucha contra el crimen organizado.

¿Hay necesidad de un cambio de estrategia?

Tenemos que intentar ver de forma conjunta, porque el problema es el mismo en todo el mundo. Hablen en inglés, español o francés. Debemos saber cómo ser más efectivos con lo que tenemos en cada país.

¿Por dónde pasa la lucha contra el crimen hoy día?

Debemos dejar de ser reactivos contra el crimen. Siempre hemos reaccionado, pero debemos saber que hace 25 años no teníamos la problemática de hoy. Centroamérica no era el corredor de drogas que es. Ha llegado el momento de cambiar hacia la proposición, la prevención y la actuación conjunta. Eso es lo que queremos. Habrá que ser reactivos siempre, porque el crimen se va a cometer y habrá que reaccionar; pero para ser más efectivos tenemos que ir nosotros un paso adelante.

¿Qué significa ir un paso adelante de los criminales?

Tenemos que ver las amenazas del futuro. Saber si la piratería en el Caribe del este puede o no ser una amenaza en el futuro, o si lo es el terrorismo islámico concentrado en una parte del Caribe. Por primera vez podemos ver lo que se avecina, hace 25 años no. Nos metimos en un túnel donde no había experiencia, tuvimos que aprender y hacer como decía (Gabriel) García Márquez: señalar las cosas con el dedo.

¿Se debe definir si enfocarse en el norte o al sur del continente?

El problema está en todos lados. El crimen organizado internacional no existiría si no hubiera corrupción en nuestros países, en todos. El problema del consumo de drogas está en todos los sitios. En todo lugar la juventud se ve amenazada.

Pero no podemos olvidar que EUA es el gran consumidor...

Dejemos de mirar a quien puede ser el mayor, porque los menores también suman. EUA, Canadá y la UE están apoyando la región no solo como observadores, sino como parte de la población.