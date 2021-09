“Deberá dejar transcurrir por lo menos un período”: Ulloa dice no a reelección inmediata

El que se suponía debía ser el acto estrella de la celebración del bicentenario para el oficialismo acabó convertido en un acto a puertas cerradas, sin presencia de medios ni transmisión oficial, y reducido a un par de tuits: la entrega del paquete de reformas constitucionales elaboradas por el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, y su equipo ad hoc a Nayib Bukele.

11:15 p. m. Esa fue la hora a la que Ulloa tuiteó una foto en la que entrega el documento a Bukele, acompañada del mensaje: "Misión cumplida. Las nuevas generaciones disfrutarán de ese nuevo país, diseñado en este estudio, que hoy las fuerzas retrógradas y los voceros del estatus quo se niegan a reconocer".

Un tuit de Ulloa. Un par de retuits de diputados oficialistas. Y nada más. Ni siquiera las Secretarías de Prensa y Comunicaciones de Presidencia le prestaron atención a la entrega del documento por parte de Ulloa a Bukele.

Salvo pequeños detalles en algunos incisos, el documento presentado por el vicepresidente es el mismo que se hizo público hace poco más de un mes y que luego fue socializado con diferentes sectores de la sociedad, e incluye 216 reformas, entre derogatorias, nuevos artículos y reformas al contenido de otros.

No a reelección inmediata

Sin embargo, el principal punteo hecho por Ulloa y su equipo es la ratificación de la discrepancia con los magistrados de la Sala de lo Constitucional impuesta por el propio oficialismo vía Asamblea en el tema de la reelección presidencial.

Así, antes inclusive de entrar al detalle de cada reforma propuesta, el equipo ad hoc elaboró un apartado a modo de resumen ejecutivo. En este se refieren al tema de la reelección: proponen ampliar el período presidencial a seis años, con posibilidad de una revocatoria de mandato a la mitad del mismo.

Luego de ello, el equipo liderado por Ulloa consideró que la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 25 de junio de 2014 es ambigua en cuanto al tema. Esta normó que para que un presidente pueda repetir en el cargo deben pasar 10 años entre su período y su reelección al cargo.

De acuerdo con el vicepresidente, esa ambigüedad permitió que la Sala impuesta hiciera otra interpretación de la Constitución en la sentencia del pasado 3 de septiembre, y que habilitara que un presidente pueda buscar la reelección inmediata.

Ante ello, el equipo ad hoc propuso evitar que sean "magistrados de la Sala de lo Constitucional quienes estén definiendo vía interpretación, si hay o no reelección continua o si hay que esperar dos períodos". Para ello, el equipo ad hoc propuso que el artículo 88 de la carta magna sea reformado y diga claramente que debe haber un período de por medio.

"La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Para poder ser candidato a la reelección, quien ejerza la Presidencia deberá dejar transcurrir por lo menos un periodo de tiempo equivalente a su mandato presidencial", reza la propuesta de redacción del artículo 88.

Además, el equipo ad hoc mantuvo los artículos ya existentes que garantizan que no haya reelección inmediata.

Así, por ejemplo, en el artículo 152 mantuvieron que no podrá ser candidatos a presidente "quien haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses consecutivos o no, durante el periodo anterior al inicio de aquel al que aspira a ser electo". O sea, que para el período 2024-2029 no podrá ser candidato el mandatario del período 2019-2024.

Además, Ulloa y su equipo mantuvieron en su propuesta de artículo 83 que los procesos de consulta ciudadana como referendum o plebiscitos "en ningún caso servirán para prorrogar el mandato presidencial o para permitir la reelección inmediata de quien ejerza la presidencia".