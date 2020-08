"Debería darte vergüenza gastar millones en echarte flores". Tuiteros reclaman al presidente Bukele

Twitter ha estado inundado los últimos días de críticas por la falta del servicio de agua potable. Los usuarios de la referida red social, principalmente los habitantes de Soyapango, se quejaban ayer de haber cumplido hasta un mes sin que caiga agua potable en los chorros de sus casas.

"No queremos agua en botellas. Exigimos un buen servicio de agua potable. Sin agua, el covid avanza", se leía en uno de los carteles pegados en los barriles con los que los afectados cerraron las calles la noche del jueves para protestar. La imagen fue compartida en Twitter.

Un 80% del municipio de Soyapango está afectado por la situación, detalló el alcalde Juan Pablo Álvarez, quien reiteró el llamado al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Fréderick Benítez, a que resuelva la problemática a la brevedad.

Los vecinos han pagado en algunas ocasiones pipas privadas.

Ante las denuncias, el procurador para la Defensa de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, emitió un comunicado la tarde de ayer en el que exhorta a Benítez a hacer su máximo esfuerzo para abastecer de agua potable de manera urgente.

Tobar destacó que la medida principal para prevenir el covid-19 es el lavado de manos y, en ese sentido, advirtió que "el gua potable se vuelve estrictamente necesaria para proteger la salud de la población", por lo que "no es posible que a la fecha la autónoma (ANDA) permita suspender en las viviendas salvadoreñas el vital líquido sin que exista un plan de contingencia para suplir tal necesidad".

Pero el desabastecimiento de agua potable no solo está afectando a Soyapango. Un hombre cuyos padres tienen más de 70 años y viven en Ciudad Obrera, en Apopa, también se quejó de que la respuesta en el Call Center de la ANDA siempre sea la misma: "Vamos a pasar su reporte al área encargada", pero parece que nunca llega a quienes los deben recibir, porque si no fuera por él y por su hermano mayor, quienes les proveen de garrafones de agua a sus padres, los septuagenarios no podrían ni lavarse las manos, porque aunque llegara una pipa no podrían acarrear los barriles debido a su avanzada edad o por el riesgo de salir a contraer covid-19.

"Mis papás llevan más de 10 días sin agua, son de la tercera edad, no tienen cisterna ni pozo residencial, y la única ocasión en que ANDA se dignó en suministrar agua tuvieron que desvelarse toda la noche y acostarse hasta las 4:30 de la mañana para llenar todos los recipientes posibles", recriminó en la red social Twitter el usuario @marquezfagoaga.

Técnicos de ANDA confirmaron bajo condición de anonimato que hay un problema grave en la planta Las Pavas que no ha podido ser solventado y que se ha ido empeorando.

La ANDA informó ayer, vía Twitter, que continúa tratando de solventar un cortocircuito en la planta Las Pavas y también dijeron que tenían problemas para conseguir repuestos.