"Deberían de ponerse de acuerdo"

Ha caminado desde la Gloria, en Mejicanos, hacia el sur sobre el bulevar Constitución en busca de un autobús o microbús que lo traslade hacia su trabajo. Ya suda, lleva doble mascarilla, camisa manga larga café, casi beige, y carga una mochila.

No quiere revelar su nombre pues trabaja en las oficinas administrativas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), pero no oculta su fastidio.

Y arremete: "Se deberían de poner de acuerdo con el transporte, ya que dejen de jugar. Yo salí desde las 5:00 de la mañana para estar temprano y no he encontrado nada, caminé hasta aquí (al límite de San Salvador y Mejicanos sobre el bulevar) para ver si me puedo ir".

Un microbús de la ruta 46C del servicio súper especial asoma a la distancia y se dice para el mismo: "Aquí me voy" y su rostro retoma la tranquilidad.

Su molestia no es por la caminada, más bien se refiere al desorden generado. "Si dicen que van a operar que lo hagan, porque uno sale confiado y se da cuenta que no hay nada", explica.

La pandemia del covid-19 obligó a la suspensión del transporte público por varios meses, ahora que es el turno de salir a las calles los empresarios aseguran que el parón drenó su economía y no hay condiciones ideales para operar. El gobierno asegura que sí. Una ley está entrampada en la Asamblea Legislativa "y como siempre el pueblo es el que sufre", dice.

El Trabajador del ISSS ve el microbús aproximarse y se prepara, pero antes responde de que si ¿no tiene temor por el virus si el transporte es de las fuentes más fuertes de contagio?.

Se iluminan sus ojos por la sonrisa que esconde la mascarilla. "Si ya estamos acostumbrados a todo", responde y se aleja para abordar la unidad.

En el centro de San Salvador Raúl se queja de que marcarían las paradas de buses para que no estuvieran todos juntos. Una promesa que no se ha cumplido en muchos lugares del AMSS.

"Estamos protegidos por la mascarilla pero también se tiene que guardar distanciamiento, es otra de las medidas de protección que no se puede olvidar", explica.

Ante la floja circulación de unidades él se ha salido un poco del grupo, más hacia la calle, al dejar la acera. Solo le alienta que no ve los buses repletos "ni colgados como a veces vamos".

Alberto trabaja en construcción, en Santa Tecla, él espera en una parada de buses pues pasarán por él, pero un transporte de su empresa; no dice en donde trabaja solo que en el rubro de la construcción. "Esta semana todavía nos llevarán de la empresa, no quieren que usemos el transporte público".

La demora fue otro de los reclamos, por la frecuencia en la circulación, pero no creó el disgusto de las otras situaciones reclamadas. Quieren paradas marcadas y claridad en la operación, sobre todo.