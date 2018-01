“Deberían elegir mejor a las personas”: Mujer no vidente, seleccionada para contar votos

Viajó desde Tapalhuaca, departamento de La Paz, hasta las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en San Salvador, sabiendo que encontraría a muchas personas, seleccionadas para contar votos en las próximas elecciones, con condiciones similares a la suya y, justamente, así fue.

Haciendo fila frente al TSE y de pie esperando su turno en compañía de sus familiares, Blanca Torres, persona no vidente que, pese a ello, fue seleccionada para conformar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante las elecciones del próximo 4 de marzo, relató a LA PRENSA GRÁFICA su historia.

Con 54 años de edad y ciega de nacimiento, Blanca llegó con la esperanza de evitar las multas que se impondrán a aquellas personas que hayan sido seleccionadas para las JRV pero que no acudan a la cita electoral de marzo.

“Yo no tengo más que decir que, para una próxima vez, tienen mucha gente estudiada, que elijan mejores personas porque uno de enfermo tiene dificultades para salir de su casa”, aseguró Blanca, quien se mostraba notablemente incómoda con el esfuerzo de tener que viajar para demostrar su realidad física, la cual, al parecer, no fue tomada en cuenta al momento de ser seleccionada.

“Venía hasta nerviosa porque pensé que iba a ver mucha gente y uno anda incómodo, ´pero gracias a Dios ya hice el trámite y a esperar 15 días a ver qué pasa”, continuó. Al terminar su trámite, Blanca aseguró a este rotativo que el personal del TSE no le ofreció mayor solución, más que esperar los 15 días en que se resolverá si evita la multa o no. “Espero que ellos hayan tomado en cuenta mi esfuerzo de venir hasta aquí. Me dijeron que esperar 15 días, nada más eso”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de pagar una multa por no presentarse a las JRV, Blanca señaló que es una “mala medida” y que afecta a muchas personas en condiciones similares a la suya. “Lo de las multas está malo. En mi casa, a mi hija le llegó una notificación igual. Ella tiene un niño de edad de pecho y no tiene quien se lo cuide e igual no puede venir, no ha hecho ni trámite, se ha quedado a esperar la voluntad de Dios. Eso de la multa va a tener que pagarlo porque no tenía como movilizarse. Ahí a esperar no más qué pasa (sic)”, comentó.

En los últimos días se ha conocido que la selección hecha por el TSE no incluye solo a personas con discapacidades físicas, sino también a varias personas que no saben leer ni escribir. Tal es el caso de María Argueta, quien tiene consignado en su Documento Único de Identidad (DUI) que no puede leer y escribir y por eso coloca huella como firma. Aún así, fue seleccionada por el TSE para integrar las JRV del 4 de marzo.

De igual forma, en La Unión, se conoció el caso de Ana Esperanza Velásquez de García, quien recibió un citatorio en la puerta de su casa en el cantón Amapalita, de La Unión, en el que se le notificaba que había sido seleccionada para integrar una JRV en la ciudad unionense, y está obligada a compadecer, porque de lo contrario se hace acreedora de una multa.

Ella dedicó casi un día en recorrer diferentes oficinas, buscando quien le explicara cómo hacer para formar parte del proceso, pues afirma que en su caso tiene una deficiencia, porque no sabe leer ni escribir y asegura desconocer cuál va ser su trabajo el día de las elecciones municipales y legislativas, del próximo 4 de marzo.